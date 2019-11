Ordine d’arrivo MotoGP | GP Malesia 2019 | risultato e classifica gara Vinales trionfa

F1 - GP Messico 2019 : cambia l’ Ordine d’arrivo dopo la penalità a Kvyat. Vince Hamilton - Vettel 2° : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019 , tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Il britannico della Mercedes si è imposto davanti a Sebastian Vettel e al compagno di squadra Valtteri Bottas mentre Charles Leclerc ha concluso fuori dal podio. L’ordine d’arrivo è cambia to rispetto a quanto si è visto in pista, Daniil Kvyat è stato infatti penalizzato di dieci secondi per un ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton in trionfo - Vettel 2° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019 , tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è imposto partendo dalla terza piazzola, grazie a una giusta strategia è riuscito ad avere la meglio sulle Ferrari che partivano dalla prima fila: Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo posto mentre Charles Leclerc si è fermato in quarta posizione preceduto anche dall’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Max Verstappen ha pagato ...

F1 - GP Giappone 2019 : il nuovo Ordine d’arrivo dopo le squalifiche delle Renault. Leclerc sale al sesto posto! : La squalifica delle Renault a causa di un’irregolarità al sistema frenante ha cambiato l’ ordine d’arrivo del GP del Giappone 2019 , tappa del Mondiale F1 che è andata in scena dieci giorni fa a Suzuka. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg hanno infatti perso i rispettivi sesto e nono posto, cambia così l’ ordine d’arrivo dell’appuntamento nipponico. Charles Leclerc sale in sesta posizione con la sua Ferrari, ...

F1 - GP Giappone 2019 : Renault squalificata dopo 10 giorni - irregolarità sul sistema di frenata. Cambia l’ Ordine d’arrivo - Leclerc sesto : La Renault è stata squalificata in occasione del GP del Giappone 2019 , tappa del Mondiale F1 che è andata in scena dieci giorni fa a Suzuka. La FIA ha infatti accolto le proteste della Racing Point riguardo a un’ irregolarità del sistema di ripartizione della frenata montato sulle vetture della scuderia francese. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg hanno infatti beneficiato di un sistema tecnico che regola il bilanciamento della frenata e ...

F1 - GP Giappone 2019 : il nuovo Ordine d’arrivo. Leclerc 7° - penalizzato di 15? e Ricciardo sale in sesta posizione : E’ stato senza dubbio il GP del Giappone dei rimpianti per la Ferrari. Il 17° round del Mondiale 2019 di F1 aveva regalato un time-attack esaltante alla Rossa, in una domenica davvero particolare in cui tutto è avvenuto nel giro di poche ore (time-attack e gara) per via del tifone Hagibis che si è abbattuto nel territorio asiatico. La pole del tedesco Sebastian Vettel e il secondo tempo del compagno di team Charles Leclerc lasciavano ...