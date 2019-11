Il cardinale Ruini difende Salvini | “Non condivido sua immagine negativa | con lui dialogo

Il cardinale Ruini al 'Corriere della Sera' : 'La Chiesa dialoghi con Salvini' : Il Cardinale Camillo Ruini, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nelle scorse ore, ha sostenuto che la Chiesa dovrebbe cominciare a dialogare con Matteo Salvini, il leader della Lega. Il prelato ha dichiarato di non condividere assolutamente l'immagine negativa che si dà del politico in questione in certi ambienti. Secondo il Cardinale, infatti, anche l'usanza di Salvini di baciare il rosario non deve essere vista come una ...

cardinale Ruini : “Bisogna dialogare con Salvini. No a preti sposati” : “Non condivido l’immagine tutta negativa di Salvini che viene proposta in alcuni ambienti. Il dialogo con lui mi sembra doveroso”. A dirlo è il Cardinale Camillo Ruini che, in un’intervista al Corriere della Sera, torna anche a parlare dell’ipotesi di consentire ai diaconi sposati di diventare preti: “Si tratta di una scelta sbagliata”. Non sono sicuro che il rosario di Salvini sia una strumentalizzazione Salvini è stato varie volte al centro di ...

