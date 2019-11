Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Niente di fatto. Il ricorso del Napoli per riportare sulla panchina azzurra Carlo Ancelotti, oggi, all’Olimpico, è stato respinto. La Corte d’Appello ha ascoltato questa mattina, a Roma, L’allenatore del Napoli ed ha confermato la decisione del giudice sportivo, che aveva squalificato il tecnico per una giornata “per avere, al 44° del secondo tempo, entrando a giuoco fermo sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale”. E’ arrivato anche ilufficialeCorte Federale, che però nondelle motivazioni che hanno portato l’organo a respingere il ricorso del Napoli. Ecco il testo, riportato da Gianluca Di Marzio: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale a seguito del reclamo n. 90 promosso dalla società S.S.C. Napoli respinge il reclamo n. 90, proposto dalla società S.S.C. Napoli avverso la sanzionesqualifica per ...

napolista : L’inutile comunicato della Figc che non spiega nulla Il potere non da’ spiegazioni e il comunicato su Ancelotti si… - perrumimmo : @CarIoaIvino #FinoAllaFineEvvivaIlSanoPensiero gli addetti al var hanno comunicato all'arbitro in campo di rivedere… -