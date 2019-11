LIVE Monfils-Shapovalov 2-1 | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | equilibrio in

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Rovescio che questa volta non funziona: lungo il colpo di. 40-30 Serve&volley di: efficace volée di rovescio. 30-30 Altro rovescio lungolinea del canadese: grande colpo. 15-15 CHE RISPOSTA DI! Rovescio in saltello in diagonale. 15-0 Ottima difesa didopo la risposta diche non arriva sulla palla corta del francese. 1-1 Buon servizio e parità a. 40-15 Grande scambio condotto dacon il rovescio:prova a coprire ma alla fine il diritto termina in rete. 30-15prova a comandare con il diritto: diritto in rete. 15-15 Buon servizio del canadese. 0-15 Troppo staticoad uscire dal servizio: rovescio in rete. 1-0 Primo gioco del match per il transalpino. AD-40 Servizio vincente del francese. 40-40 Non tiene lo scambione ...

