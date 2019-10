Modello Francia

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 31 ottobre 2019) L’Istituto nazionale di statistica francese ha diffuso ieri i dati sulla crescita del pil nel terzo trimestre del 2019: più 0,3 per cento. Meglio delle stime che, prudenzialmente, si erano fermate a più 0,2 per cento. Lasi ritrova così a essere la “locomotiva d’Europa”. L’economia che, in q

BrentWinterfell : @mara_carfagna @forza_italia 2/ Ricalcando il modello delle commissioni contro l’hate speech in UK o in Francia, no… - chilhavistoFAN : Amici, ricordando il passato, ecco alcuni casi che verranno trattati domani sera. La morte di Alessio Vinci: la Fra… - MauraForte13 : Il governo tedesco svela il 29 ottobre «Gaia X», una infrastruttura cloud europea pensata per competere con lo stra… -