I dati Istat e la partita sull' impeachment di Trump

dati Istat sembrano confermare soglia di anni 67 - 1 per pensionamenti nel 2021 : I Dati Istat sulla stima di vita degli italiani sono migliori di quelli che si prevedevano. Per gli uomini 80,9 anni, mentre per le donne, 85,2, questi i Dati Istat di cui tratta il quotidiano romano "il Messaggero" che mette in luce il probabile aumento dell'età pensionabile delle pensioni di vecchiaia da gennaio 2021. Il collegamento dei requisiti pensionistici con la stima di vita degli italiani è un meccanismo che oramai da tempo incide sui ...

Scoraggiati e senza lavoro. Quanto pesano gli inattivi sui dati Istat : I dati dell'Istat sul mercato del lavoro pubblicati questa mattina confermano il rallentamento della disoccupazione in atto negli ultimi mesi. Ad agosto il tasso di disoccupazione è sceso al 9,5 per cento – in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto a luglio – al minimo dal novembre del 2011.

Lavoro - perché i dati Istat di oggi dovrebbero farci preoccupare : Nel mese di agosto 2019 il tasso di disoccupazione è calato di 0,3 punti percentuali su base mensile, ai minimi dal 2011...

Lavoro - i dati Istat : disoccupazione in calo - quella giovanile è ai minimi da 9 anni : I dati Istat sul mercato del Lavoro evidenziano un calo della disoccupazione: quella complessiva ad agosto è scesa dello 0,3% raggiungendo il 9,5% (il livello più basso dal novembre del 2011); quella giovanile è in calo di oltre un punto percentuale e si attesta a un livello record: non era così basso da nove anni.Continua a leggere

La disoccupazione ai minimi dal 2011 - ma risalgono gli inattivi : i dati Istat : disoccupazione ai minimi dal 2011. Ad agosto il tasso, infatti, è sceso al 9,5%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali su base mensile. Lo rileva l’Istat, spiegando che si tratta del minimo dal novembre del 2011, quindi da quasi otto anni. Trend simile anche per la disoccupazione giovanile (che riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni): ad agosto è calata di 1,3 punti percentuali su base mensile, portandosi al ...

Disoccupazione - dati Istat : ad agosto tasso sceso al 9 - 5% - il minimo da novembre 2011 : Continua a calare la Disoccupazione in Italia. Ad agosto il tasso è sceso al 9,5%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali su base mensile. Lo rileva l’Istat, spiegando che si tratta del minimo dal novembre del 2011, quindi da quasi otto anni. Buoni anche i dati sulla Disoccupazione giovanile (15-24anni), che cala di 1,3 punti percentuali su base mensile, portandosi al 27,1%. È il tasso più basso da agosto del 2010, ovvero da nove ...