Palermo | violenze e minacce alla compagna | arrestato 26enne

Palermo : violenze all'ex compagna - arrestato diciannovenne : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - - Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia e furto in abitazione. Con queste accuse la polizia ha arrestato un giovane di 19 anni di Partinico, in provincia di Palermo. Gli agenti sono intervenuti per una violenta lite nell'abitazione dell'ex compagna de