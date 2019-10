Maltempo Siracusa | il Comune richiede la dichiarazione dello stato di calamità

Maltempo : Siracusa - oggi i funerali dell'agente morto travolto dal fango : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - Saranno celebrati oggi pomeriggio a Rosolini (Siracusa) i funerali dell’agente penitenziario Giuseppe Cappello, 52 anni, travolto da una massa di acqua e fango causata dall’esondazione del torrente Tellaro lungo la SS 115 a Noto. La procura di Siracusa ha aperto un fas

Maltempo Sicilia : salvata famiglia olandese a Siracusa : I vigili del fuoco hanno tratto in salvo a Siracusa una famiglia olandese rimasta intrappolata nella propria auto in una area alluvionata. E’ accaduto pochi minuti fa in contrada Laganelli dove il mezzo dei turisti era rimasto in panne. Nel veicolo c’erano due bambini di 1 e 3 anni e i loro genitori e l’acqua aveva raggiunto ormai un metro e mezzo di altezza. I 4 sono stati recuperati dai pompieri e trasportati in spalla in ...

Maltempo : cordoglio Miccichè per vittima nubifragio Siracusa : palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte di Giuseppe Cappello, agente di polizia penitenziaria, travolto dal nubifragio che si è abbattuto tra Pachino, Noto e Rosolini". Così il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha voluto far pervenire ai familiari del

Maltempo in Sicilia - aperte voragini nel ragusano e nel siracusano : L'ondata di Maltempo che ha colpito la zona sud-est della Sicilia (GUARDA LE FOTO), oltre a causare la morte di un agente di polizia penitenziaria, travolto dall'esondazione del torrente Tellaro mentre faceva rientro nella sua abitazione a Rosolini, in provincia di Siracusa, ha causato anche vere e proprie voragini in provincia di Ragusa e nel siracusano. Nei pressi di Ispica (Ragusa), in particolare, la furia del torrente Favara straripato ...

Maltempo : Siracusa - morto un agente penitenziario travolto dal fango : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - Un agente di polizia penitenziaria, Giuseppe Cappello, 52 anni di Rosolini, è morto travolto dal fango a Rosolini (Siracusa). Il suo corpo è stato ritrovato sulla statale 115 nel Siracusano. L'uomo è stato trovato dai vigili del fuoco di Palazzolo in un terreno a poca

Maltempo in Sicilia - un morto nel Siracusano. Salvate 16 persone. FOTO : Il nubifragio che ha investito nella notte il Sud Est della regione ha provocato una vittima, un agente penitenziario di 52 anni. Era stato segnalato come disperso sulla statale 115. Il corpo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco tra Noto e Rosolini

Permane Maltempo in Sicilia - un morto nel siracusano : Permane in Sicilia l'allerta meteo rossa della Protezione civile per il maltempo, che sta adesso interessando l'area di sud-est dell'isola

Maltempo : morto agente di polizia penitenziaria travolto dal fango nel Siracusano : E' stato trovato morto l'agente di polizia penitenziaria che era stato travolto da una ondata di fango mentre percorreva questa notte con la sua auto contrada Stafenna, a Noto (Siracusa). L'uomo, 52 anni, svolgeva la sua attività nel carcere di Noto e stava per fare rientro nella sua abitazione, a Rosolini. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, l'esondazione del fiume Tellaro ha investito il mezzo ...

Maltempo a Siracusa : uomo muore travolto da un'onda di fango : Il Maltempo nel sud-est della Sicilia ha provocato un morto. A perdere la vita è stato un agente penitenziario di 52 anni che nella notte scorsa era stato segnalato come disperso sulla statale 115: mentre percorreva la strada (precisamente in contrada Stafenna, nel territorio di Noto in provincia di Siracusa) è stato travolto da un'onda di fango che gli è costato la vita. Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, la vittima si stava ...

Maltempo Sicilia : trovato morto l’uomo disperso nel Siracusano - travolto da un fiume di fango : È stato trovato questa mattina alle 7:50 il corpo senza vita di un uomo disperso nel Siracusano a causa del Maltempo. Il cadavere è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco sulla SS115, tra Noto e Rosolini. L’uomo era un agente di polizia penitenziaria. Il nubifragio si è abbattuto soprattutto nella zona sud della provincia, tra Pachino, Noto e Rosolini. L’agente si trovava a bordo della sua auto, una Dacia Sandero, sulla strada statale ...

Maltempo : disperso agente di polizia penitenziaria nel Siracusano : Risulta disperso un agente di polizia penitenziaria travolto da un fiume di fango mentre percorreva la notte scorsa la statale 115 in contrada Stafenna, nel territorio di Noto (Siracusa). I vigili del fuoco hanno rinvenuto la sua auto, una Dacia Sandero, e il telefonino, ma sono tutt'ora in corso le ricerche. Il violento nubifragio ha sferzato per tutta la notte la zona sud del Siracusano, tra Pachino, Noto e Rosolini, paralizzando le strade di ...

Maltempo - disperso agente nel Siracusano : 8.45 Permane in Sicilia l'allerta meteo rossa della Protezione Civile per il Maltempo. Chiuse le scuole a Catania e interdette aree pubbliche come parchi e mercati. Violento nubifragio nel Siracusano, dove risulta disperso un agente di polizia penitenziaria travolto da un fiume di fango. Molte strade di collegamento tra Pachino, Noto e Rosolini sono bloccate. Soccorse 16 persone rimaste intrappolate nelle auto.

Maltempo - travolto da un'onda di fango : trovato morto agente penitenziario a Siracusa : Ieri sera stava percorrendo la Statale 115 a Noto. Erano stati ritrovati telefonino e auto ma lui era risultato disperso fino a stamattina

Maltempo - allerta arancione a Siracusa : riaprono le scuole : La Protezione civile ha diramato per domani l’allerta arancione a Siracusa. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha disposto l’apertura delle scuole che sono rimaste chiuse nella giornata di oggi. “Saranno aperti anche gli impianti sportivi ed il cimitero comunale” spiega il primo cittadino. Il Maltempo non ha creato grossi danni nel Siracusano, si è però verificato un incidente stradale nella zona nord del ...