Un altro giocatore professionista di Fortnite vittima di swatting

Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il quattordicennedi, Cody "Clix" Conrad, mentre era nel bel mezzo di una partita dinelle Championship Series, è statodinel fine settimana.Come riporta Dexerto, Conrad ha annunciato agli spettatori che guardavano lo streaming che avrebbe dovuto abbandonare la partita, poiché la polizia era arrivata a casa sua, come vuole l'assurda pratica dello.Fortunatamente, nessuno si è ferito dopo l'accaduto ma, come ben saprete, sono numerosi i casi difiniti in tragedia. Uno degli esempi più recenti è stato il caso dello swatter di Call of Duty che causò la morte di Andrew Finch.Leggi...

