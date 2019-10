Malattia oncologica | Legge 104 | percentuali di invalidità | diritti | prestazioni | domanda

Fonte : leggioggi

(Di martedì 29 ottobre 2019) Coloro che sono affetti da malattie oncologiche possono accedere a una serie di agevolazioni eprevisti dallan. 104/1992. Alcune misure riguardano il rapporto di lavoro, come il diritto di fruire di particolari permessi, altre invece sono agevolazioni economiche, ad esempio quelle previste per l’acquisto dell’auto. Per poter accedere ai benefici previsti dalla104 è necessario che al malato oncologico sia stato riconosciuto, dall’apposita Commissione Asl, uno stato di handicap, che ricorre nelle persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa tale da comportare uno svantaggio sociale o emarginazione. Peraltro, nei casi in cui la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale (correlata all’età del soggetto), tale rendere necessario un intervento assistenziale ...

