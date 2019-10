Fine delle speranze | è morto il bambino precipitato in un pozzo

Spagna - la riesumazione di Franco pone Fine all’oltraggio delle vittime. Perdonare sì - dimenticare mai : In un’Europa percorsa da correnti di estrema destra che ne fratturano la coesione e ne minacciano le istituzioni principali, l’esumazione del corpo del dittatore spagnolo Francisco Franco assume un significato simbolico importantissimo per coloro che custodiscono la memoria storica del fascismo nel Vecchio continente. Per i giovani e chiunque non la conosca, negli anni Trenta Franco guidò un’insurrezione militare contro la Seconda ...

Reati tributari : da Fine anno in arrivo un inasprimento delle sanzioni : La bozza di Decreto Fiscale che dovrebbe essere presto approvata dal Governo giallo-rosso guidato da Giuseppe Conte contiene diverse norme che inaspriscono le pene contro l'evasione fiscale, anche e soprattutto in termini di detenzione carceraria. E data la rapidità con la quale dovrebbe entrare in vigore la riforma, alcune di queste potrebbero trovare immediata applicazione. Infatti, se tutto dovesse andare secondo i piani del Governo, la nuova ...

Il Collegio - che Fine hanno fatto i collegiali delle altre edizioni? Dalle ospitate nei centri commerciali ai numeri da capogiro sui social : Nasci collegiale, muori influencer. L’impatto che ha Il Collegio sugli adolescenti non ha precedenti: il docu-reality riesce a far staccare, almeno per due ore, i giovani italiani da Youtube e TikTok per farli appostare di fronte alla ormai anacronistica (perlomeno ai loro occhi) televisione. Ambientata nel 1982, la quarta edizione ha debuttato ieri sera con il 10,7% di share, pari a 2,4 milioni di telespettatori. Ma cosa è successo nella ...

I noli record delle petroliere frenano le rafFinerie Usa : Gli impianti di raffinazione hanno lavorato all’83,1% della capacità produttiva la settimana scorsa, il minimo da settembre 2017, quando c’era stato l’uragano Harvey.

Calendario Serie A basket - orari e programma delle partite del Fine settimana. Guida - palinsesto e streaming : Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 ottobre tornerà in campo la Serie A di basket 2019-2020. Questa sarà la quinta giornata di un campionato che sta lentamente decollando in tutto il suo splendore. In questo week-end a riposare sarà la Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco che solo la scorsa settimana ha perso la testa della classifica. Il programma si aprirà con tre anticipi nella giornata di sabato. La Virtus Bologna, ...

Pensioni Quota 100 : salta la rimodulazione delle Finestre d'uscita : "Quota 100 rimane. La manovra non è un campo dove piazzare la bandierina del proprio partito", solo le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che lasciano pensare ad una conferma della misura voluta dalla Lega fino al termine della sperimentazione prevista per il 2021. Tra le ipotesi presenti sul tavolo dell'esecutivo giallo-rosso anche quella riguardante la rimodulazione delle finestre d'uscita, che avrebbe aumentato ulteriormente ...

Quota 100 - salta il restyling delle Finestre. La palla passa al tavolo con i sindacati : La rinuncia alla creazione dal 2020 di un’uscita unica per i nuovi pensionamenti anticipati arriva al termine della riunione a Palazzo Chigi sulla manovra tra il premier Conte e la delegazione del ministero dell’Economia. I veti incrociati nella maggioranza provocano lo stop alle modifiche. La questione sarà ora affrontata nel confronto con Cgil, Cisl e Uil sulla previdenza

Giro d’Italia 2020 - tutte le anticipazioni sul percorso e le tappe. Colle delle Finestre - Stelvio - Fraiteve : una sfilza di salite - occhio alle cronometro : Giovedì 24 ottobre verrà ufficialmente presentato il Giro d’Italia 2020 e conosceremo così definitivamente il percorso della prossima Corsa Rosa ma nel corso degli ultimi mesi si sono diffuse indiscrezioni e anticipazioni, proviamo a ricostruire quale sarà il probabile tracciato. Sicuramente si partirà da Budapest con una cronometro individuale di 9,5 chilometri caratterizzata da un finale abbastanza articolato. Si rimarrà poi in Ungheria ...

Mediaset - stop anche per Piero Chiambretti : ribaltone in palinsesto - che Fine fa La repubblica delle donne : A stagione già avviata Mediaset ha deciso di modificare parzialmente il palinsesto autunnale. Questo, ovviamente, non ha interessato solo Canale 5, che ha visto ad esempio posticipare la quarta edizione del Grande Fratello Vip a gennaio 2020, ma ha coinvolto, come un effetto domino, anche Rete 4. Le

Francesca Dellera - che Fine ha fatto il sex symbol dalla pelle di porcellana? : Una vita privata che la tiene lontana dai riflettori e una bellezza senza pari, Francesca Dellera è impressa nella nostra memoria e contemporaneamente inaccessibile, lontana e misteriosa. La curiosità nei suoi confronti si risveglia ogni volta che passa un suo vecchio film in tv, o il 2 ottobre, quando un articolo o il calendario ci ricorda che è il suo compleanno (il 2 ottobre, per i più curiosi). Che fine ha fatto una delle attrici più ...

Concorso Regione Campania : risultati delle prove previsti per la Fine di ottobre : I risultati delle prove preselettive del Concorso della Regione Campania, terminate martedì 24 settembre, non sono stati ancora resi noti. Per i tantissimi partecipanti, laureati e diplomati che sono in attesa di conoscere gli esiti dei loro test per l’eventuale passaggio alla prossima prova scritta, è notizia certa che tutti gli elaborati, relativi a tutte le categorie dei profili contemplati dal Concorso, sono stati trasferiti da Napoli a Roma ...

