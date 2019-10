Nonno Giuseppe | laureando a 96 anni | Studio dalla mattina alla sera Ai giovani

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ha 96e soltanto otto esami a separarlolaurea.Paternò, classe 1923, studia Storia e Filosofia all’università di Palermo: a luglio - se tutto andrà secondo i piani - si laureerà diventando il “dottore” più anziano d’Italia di tutti i tempi. Al Corriere della, lo studente si è detto certo di farcela: “Sa perché?e anche dopo cena, dalle 22 alle 24. Ho due tavoli, che uso a seconda di come prendono lucefinestra”. Vedovo da tredici, due figli, quattro nipoti e due pronipoti,non sa stare con le mani in mano. Il suo motto è “meno tv, più lettura”, ed è un divoratore di libri. Da quando ha deciso di iscriversi all’università, nel 2017, non ha fallito un esame. Anzi: “Ho avuto ...

