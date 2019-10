M5s | sindaca di Imola Sangiorgi annuncia le dimissioni | “Non posso diventare un burattino

Ex Ilva - il nuovo scudo penale tolto dal decreto Salva-Imprese dopo il no di 17 senatori M5s. I sindacati : “Alibi ad Arcelor per andarsene” : Il nodo immunità penale per i gestori dell’ex Ilva di Taranto torna alla casella di partenza. Non sarà nel decreto Salva-Imprese, che approderà al Senato il 22 ottobre, dopo le proteste di 17 senatori M5s. Il proposito è quello di ripresentarlo in un provvedimento ad hoc nelle prossime settimane, ma per il momento l’accordo di maggioranza ha una sola certezza: il nuovo scudo penale, inserito nel decreto per volere di Luigi Di Maio ...

Torino - il Comune impone lo sgombero del “Suq” abusivo al Balon. M5s si divide sulla decisione della sindaca Appendino : I venditori abusivi nella zona del mercato di libero scambio, il cosiddetto suq, in una zona dietro il mercato di Porta Palazzo e del Balôn, il mercato delle pulci, dovranno spostarsi in un luogo più distante, vicino al Cimitero monumentale. Così vuole un’ordinanza del Comune di Torino, amministrato da Chiara Appendino, datata 27 dicembre e violata per 38 settimane. A “comunicarlo” ai venditori sono state le file di new jersey ...

Regionali Umbria - passo indietro di Di Maolo : non sarà la candidata di M5s e Pd. Rinuncia anche Proietti : “Resto sindaca di Assisi” : Non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5s e Pd alle Regionali in Umbria. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha deciso di fare un passo indietro e Rinuncia all’investitura. Stessa decisione è arrivata anche dalla sindaca della città umbra, Stefania Proietti, che Luigi Di Maio aveva caldeggiato in un post sul Blog delle Stelle nel giorno in cui la piattaforma Rousseau ha dato il via libera al ‘patto ...

Sicilia - a Favara il M5s si spacca e la metà dei consiglieri sfiducia la propria sindaca 5 stelle : “Non ha attuato il programma elettorale” : Maggioranza spaccata e sindaca M5s sfiduciata da metà dei suoi stessi consiglieri. A Favara, comune di poco più di 32mila abitanti in provincia di Agrigento, la prima cittadina Anna Alba è stata costretta a lasciare il posto dopo tre anni di amministrazione della città. Sette consiglieri del Movimento infatti, hanno firmato la mozione di sfiducia insieme a quattro colleghi del gruppo Misto. Il documento non è stato però sottoscritto dagli altri ...