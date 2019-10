Fonte : blogo

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ledi La7 vanno a Cheche fa, ma mai in. E’ successo lo scorso 13 ottobre a Giovanni, è accaduto ieri a Lilli Gruber.Una coincidenza, o forse no. I due giornalisti – in tour per presentare i loro libri in uscita L’Invisibile e Basta, la politica delle donne contro il testosterone - sono stati infatti relegati all’interno di Cheche farà, appuntamento preserale che anticipa il Tg2.Ledi La7a Cheche fa, ma mai in. Idie Gruber pubblicato su TVBlog.it 28 ottobre 2019 11:01.

SerieTvserie : Le star di La7 ospiti a Che tempo che fa, ma mai in prima serata. I casi di Floris e Gruber - Carmine13051963 : RT @68Bersani: @GiorgiaMeloni ?????????? CMQ su la7 stanno dicendo che i nostri elettori, non capiscono, votano per star dalla parte del vincito… - germix64 : RT @68Bersani: @GiorgiaMeloni ?????????? CMQ su la7 stanno dicendo che i nostri elettori, non capiscono, votano per star dalla parte del vincito… -