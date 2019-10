Chi ha vinto e chi ha perso davvero le elezioni regionali in Umbria

F1 - GP Messico 2019 : perché la Ferrari non ha vinto? Passo gara - strategia ed errori le Chiavi della sconfitta : Nove pole position, tre vittorie. Basterebbe una frase semplice ed elementare per descrivere in maniera sintetica la stagione della Ferrari. Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019 di Formula 1 partendo dalla quarta posizione e nonostante un contatto al via. Si tratta dell’ottantatreesimo successo in carriera per il britannico della Mercedes, il secondo all’Autodromo Hermanos Rodriguez dopo quello del 2016, che ha preceduto ...

Ergastolo - “il boss che sovrastava gli altri per acume” : ecco Chi è davvero il mafioso del clan Santapaola che ha vinto alla Consulta : Un “dirigente della mafia catanese”, vicino al superboss Nitto Santapaola, finito all’Ergastolo per due omicidi con il vizio della fuga: per due volte, infatti, si è dato alla latitanza. A volerla sintetizare in un rigo è questa la biografia Sebastiano Cannizzaro, detto Nuccio, 65 anni, da nove detenuto in regime di carcere duro. Adesso un po’ meno. Cannizzaro, infatti, ha vinto una battaglia di cui beneficeranno alcune ...

Mafia : pentito - 'Brusca convinto di avere sChiacciato lui il telecomando di Capaci' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Brusca ancora è convinto di avere schiacciato lui il telecomando" della strage di Capaci. E' quanto avrebbe appreso il pentito di Mafia Pietro Riggio da un ex poliziotto, di cui ha fatto anche il nome. A raccontarlo ai magistrati della Procura di Caltanissetta, come a

Scandalo a Buckingham Palace - un pensionato Chiede per la terza volta il test del Dna alla regina Elisabetta : è convinto di essere un erede dei Windsor : Scandalo a Buckingham Palace. Un pensionato francese ha pubblicato infatti un libro in cui rivela di avere buoni motivi per credere di essere un erede dei Windsor e per questo ha chiesto per la terza volta alla regina Elisabetta di sottoporsi al test del Dna. L’uomo, Francois Graftieaux, 73 anni, sostiene infatti che suo padre, Pierre-Edouard, è il figlio illegittimo di Edoardo VIII,il Duca di Windsor zio della Sovrana, che nel 1912 ebbe ...

Duello tra Matteo Salvini e Matteo Renzi - Chi ha vinto? : Chi ha vinto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini? Bruno Vespa che dopo 13 anni ha riportato in tv un confronto tra due leader politici.

Porta a Porta - Renzi vs Salvini : ecco Chi ha vinto : Matteo Renzi vs Matteo Salvini, Porta a Porta Attacchi diretti, frecciate, allusioni e sgambetti. Renzi e Salvini se le sono date di santa ragione: nel confronto televisivo avuto ieri a Porta a Porta, i due leader politici si sono scornati a più riprese, senza esclusione di colpi. E senza troppi convenevoli. Come pugili su un ring, dopo una fase iniziale di reciproca calibrazione, i Mattei hanno menato e ricevuto fendenti agitando argomentazioni ...

Vespa fa il record d'ascolti : 25 - 4%Salvini-Renzi : Chi ha vinto? FORUM : Rai1 e la Nazionale stravincono la serata con 5.969.000 spettatori e il 23.4% di share, ma è il duello Renzi-Salvini a far volare Vespa allo storico record del 25,4% di share con 3.808.000 spettatori in seconda serata. Segui su affaritaliani.it

Salvini-Renzi - "polveri bagnate" e poche sorprese nel confronto tv : Chi ha vinto : Chi è riuscito a restare sveglio fino alla fine del "duello" difficilmente avrà modificato la propria opinione sui due, che...

Giro di Lombardia 2019 - Bauke Mollema si consacra : Chi ha vinto la Classica delle Foglie Morte? : Quello di Bauke Mollema, oggi vincitore del Giro di Lombardia, non è certo un nome nuovo per i fan di ciclismo. Il corridore neerlandese, infatti, classe 1986, calca i palcoscenici più importanti da quasi 10 anni, anche se vederlo vincente è sovente una rarità. Attualmente alfiere della Trek-Segafredo, Bauke è un atleta che abbina buone doti sia in salita che sul passo, il che gli permette di essere competitivo nelle classiche e anche nei grandi ...

Chi è Abiy Ahmed Ali e perché il premier etiope ha vinto il Nobel per la Pace 2019 : Abiy Ahmed Ali, 43nne premier dell'Etiopia, è il vincitore del Premio Nobel per la Pace 2019. Definito "un incrocio tra Che Guevara e il presidente francese Emmanuel Macron", a lui si devono riforme rivoluzionarie che hanno profondamente cambiato il suo Paese, a partire dall'accordo di Pace firmato con la vicina Eritrea, con la quale era in corso un conflitto decennale.Continua a leggere

Chi è Peter Handke - che ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2019 : È un romanziere austriaco di 76 anni; tra le altre cose è l'autore della poesia del film "Il cielo sopra Berlino", di cui scrisse la sceneggiatura insieme a Wim Wenders

Chi è Olga Tokarczuk - che ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2018 : È polacca, ha 57 anni e nel 2015 aveva vinto l'importante Man Booker Prize con "I vagabondi", pubblicato in Italia da Bompiani

Come funzionano le batterie al litio che hanno vinto il Nobel per la Chimica : (foto via Pixabay) Quest’anno il Nobel per la chimica va al mondo ricaricabile. A qualcosa che ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, muoverci e lavorare, e di conservare l’energia a partire dagli inizi degli anni Novanta. Qualcosa che vive all’interno di smartphone, computer portatili e veicoli elettrici. È arrivato così questa mattina l’annuncio dell’Accademia reale delle scienze svedese del premio Nobel ...