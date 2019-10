Ciclismo | Chris Froome | “Sarò in forma a febbraio Voglio il quinto Tour de France | punto

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019)non è riuscito a prendere parte alla prova in linea del Criterium di Saitama ma ha disputato la brevissima cronometro di 3 km che ha aperto la kermesse in terra nipponica: il britannico ha fatto il suo rientro ufficiale in gara a cinque mesi di distanza dal terribile incidente al Giro del Delfinato ma si è trattato solo di una sgambata, una passerella a cui il britannico non è voluto mancare. Il vincitore di quattrodesta proseguendo nel suo percorso di recupero e vuole essere al top dellanel 2020 quando darà la caccia alla quinta Grande Boucle per entrare definitivamente nella storia del. Il keniano non ha nel mirino “soltanto” la maglia gialla ma anche una medaglia a cinque cerchi, vuole essere protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 tanto che due giorni fa ha anche provato il percorso attorno al Monte Fuji.ha ...

