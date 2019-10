Nautica : a Palermo al via Seacily - Sicilia in testa per ricettività (2) : (Adnkronos) - In Sicilia le province di Messina Palermo e Ragusa raccolgono il maggior numeri di imprese e cantieri nautici. Seguite da Catania, Siracusa, Trapani e Agrigento. L'isola è la prima regione italiana per ricettività turistica con 138 infrastrutture tra porti turistici, porti polifunziona

Nautica : a Palermo torna Seacily (2) : (Adnkronos) - "Seacily nasce nel 2013 con un obiettivo: portare anche in Sicilia e a Palermo un evento volto alla valorizzazione del settore - afferma il presidente di AssoNautica Palermo Andrea Ciulla - Oggi, ancora una volta, AssoNautica Palermo vuole proporre la sfida nella convinzione dell’impor

Nautica : a Palermo torna Seacily : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - Quattro giorni di esposizioni, mostre, convegni, dimostrazioni a bordo. Quattro giorni per parlare di mare. torna a Palermo il salone della Nautica con la terza edizione di 'Seacily', in programma a Marina Villa Igiea dal 23 al 27 ottobre 2019. Gli espositori incontrer

Nautica : a Palermo torna Seacily (2) : (Adnkronos) – “Seacily nasce nel 2013 con un obiettivo: portare anche in Sicilia e a Palermo un evento volto alla valorizzazione del settore – afferma il presidente di AssoNautica Palermo Andrea Ciulla – Oggi, ancora una volta, AssoNautica Palermo vuole proporre la sfida nella convinzione dell’importanza di un tale evento per tutto il territorio e per il settore. Cogliamo quindi con enorme piacere ...