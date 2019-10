Zidane a rischio esonero | il Real pensa ad Allegri

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L’abbiamo lasciato che studiava l’inglese, magari a brevissimo gli servirà un corso intensivo di spagnolo. Massimilianopotrebbe essere il prescelto qualora ilMadrid dovesse decidere di esonerare. La sfida di Champions League contro il Galatasaray, in caso di sconfitta, potrebbe essere decisiva per il destino del tecnico e aprire alla corsa per la panchina dei blancos. Lo scrive El Mundo, analizzando il momento di crisi deldopo la sconfitta sul campo del Maiorca nella Liga e il sorpasso del Barcellona in vetta alla classifica. Ilha solo un punto in classifica nel girone, dopo la sconfitta sul campo del PSG e il pareggio al Bernabeu contro il Bruges: una vittoria contro i turchi è a questo punto un imperativo categorico per la qualificazione agli ottavi. I primi nomi comparsi sulla stampa spagnola per l’eventuale sostituzione sono due: ...

