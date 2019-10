Macbook da 16 pollici in arrivo | lo svela l’aggiornamento del sistema operativo

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Foto: macg.co I nuovi computer Apple potrebbero essere dietro l’angolo. Infatti, nonostante siano passate poche settimane dal rilascio dei nuovi iPhone e iPad, la società di Cupertino potrebbe programmare un nuovo keynote già entro la fine di ottobre, utile per introdurre numerose novità hardware nella linea dei suoi computer e accessori. Non a caso, alcune notizie recenti ci anticipano il probabile rilascio delle AirPods di nuova generazione con cancellazione del rumore ambientale – oltre ad una completa rivoluzione del design – e, già da tempo, la presentazione di un nuovodotato di schermo da 16. Riguardo quest’ultimo, il sito francese MacGeneration avrebbe scovato alcuni indizi importanti all’interno dell’ultima beta di macOS Catalina 10.15.1 che mostrano – per la prima volta – un’anteprima di come potrebbe essere ...

