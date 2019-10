Maltempo | allerta rossa in Liguria | si temono gli effetti dei temporali persistenti

Si intensifica il Maltempo al Centro-Nord : allerta della Protezione Civile per Lunedi' 21 Ottobre : Nella giornata di domani la perturbazione atlantica che da diverse ore staziona su Europa occidentale e settori nord-occidentali della nostra penisola continuerà a portare piogge e temporali anche...

Allerta Meteo - altre 48 ore di Maltempo estremo al Nord/Ovest : alto rischio alluvioni [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Configurazione barica pesante per il NordOvest italiano ove sarà incessante un treno di nuclei perturbati nelle prossime 48 ore, con grave rischio di smottamenti, frane, allagamenti o anche alluvioni associato. Lo avevamo annunciato nei giorni trascorsi che questo tipo di saccatura, oblunga, tagliente, con asse sulla Penisola iberica, ma con ascendente depressionario insistente verso il NordOvest italiano avrebbe ...

Maltempo - allerta arancione in Liguria su Genova e Savona : PREVISIONI : Domenica di allerta meteo arancione nelle zone centrali della Liguria, dove già da diverse ore imperversa il Maltempo. Nella giornata di sabato quindici persone sono state allontanate dalle loro abitazioni a causa dell’esondazione di un ruscello nell'entroterra Imperiese. Confermata al momento, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, la partita Sampdoria-Roma, prevista alle ore 15 a Genova. La gara era stata a rischio nei giorni scorsi. L'allerta ...

Allarme Maltempo - nubifragi sul nord : scatta allerta arancione in Liguria : Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato per la giornata di domenica 20 ottobre una allerta arancione per rischio maltempo e rischio idrogeologico su parte della Liguria e allerta gialla sui restanti settori liguri e su altre cinque regioni del nord ovest.Continua a leggere

Allerta Meteo - pesante bollettino della protezione civile per Domenica 20 Ottobre : forte Maltempo al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria. A determinare questo quadro Meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all’interno di correnti di origine Nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso ...

Allerta Meteo - weekend di scirocco sull’Italia : forte Maltempo e tornado al Nord - caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...

Meteo Liguria : weekend compromesso dal Maltempo - scatta l'allerta gialla : Nelle prossime ore la decisa discesa di una vasta saccatura nordatlantica sul comparto occidentale europeo, impossibilitata nel suo naturale scorrimento verso est dalla presenza di un forte campo di alta pressione, inizierà ad attivare un richiamo di correnti calde ed umide di scirocco sul nord-ovest della nostra penisola. Questa situazione, nota come "configurazione di blocco" (termine tristemente noto soprattutto alla Liguria e ai liguri per ...

Maltempo - pesante allerta meteo della protezione civile per il weekend : piogge torrenziali e violenti temporali a Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo Liguria - Giampedrone : “I livelli di allerta siano competenza della Protezione Civile” : “Quanto accaduto questa mattina dopo l’intervento del nostro dipartimento che peraltro ha visto le immediate scuse dell’amministrazione di Serra Ricco’ e il ravvedimento sul messaggio che era stato travisato, è un qualcosa che andava assolutamente stigmatizzato come un comportamento al di fuori delle regolamentazioni di Protezione civile nazionali e europee. Stupisce pertanto che il consigliere Pastorino non sia a ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo - vento e temporali - parchi chiusi a Napoli : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle 20 di stasera e fino alle 11 di domani mattina sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono, si legge nel documento, “Locali ...

Maltempo : allerta meteo in Campania - domani a Napoli parchi chiusi : Il servizio Verde del Comune di Napoli ha disposto per domani la chiusura dei parchi cittadini. La decisione arriva a seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale di colore Giallo per “fenomeni meteorologici avversi dalle 20 di oggi martedi’ 15 e fino alle ore 11 di domani mercoledi’ 16 ottobre”. Sono previsti “locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale ...

Maltempo : allerta meteo per temporali e grandine - l’elenco delle regioni a rischio domani : Maltempo con temporali, vento forte e grandine si abbatterà nelle prossime ore sulle regioni dell'Italia Settentrionale e del Sud, dopo aver messo in ginocchio la Liguria. La Protezione civile ha diramato per domani, mercoledì 16 ottobre, allerta meteo gialle in 5 regioni e arancione per rischio idrogeologico in Lombardia, Laghi e Prealpi Varesine: ecco tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere

Liguria - allerta meteo Genova : Maltempo e temporali/ 46 cm di acqua in 12 ore : Liguria, allerta meteo Genova: maltempo e temporali. 46 cm di acqua sono caduti nel giro di 12 ore, numerosi allagamenti e disagi