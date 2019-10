Più di un anno è passato | ma Iliad ancora non permette di cambiare offerta

La Hunziker zittisce le malelingue "Le cose Più belle si fanno in squadra" - : Serena Granato L'ex moglie di Eros Ramazzotti risponde alle malelingue, che l'accusano di aver ospitato Maria De Filippi -in qualità di giudice della semifinale ad Amici celebrities- per fare ascolti: "Le cose belle si fanno in squadra" Prima che cominciasse la nuova puntata di Amici Celebrities, il talent-show ideato da Maria De Filippi per i vip che abbiano ad oggi custodito nel cassetto la passione per il ballo e/o il canto, ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Villas-Boas - il tecnico Più giovane a vincere una coppa europea : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l‘Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati delle statistiche e del mondo del calcio. E’ il compleanno dell’attuale tecnico del Marsiglia Villas-Boas, è entrato nella storia per essere diventato il tecnico più giovane ad avere conquistato una coppa europea, successo in Europa League sulla panchina del Porto nella stagione 2010/2011, un risultato che ...

Michelle Hunziker parla della De Filippi : 'Le cose Più belle si fanno in squadra - insieme' : Da quando la conduzione del talent-show Amici Celebrities è passata a Michelle Hunziker, si sono innescate numerose polemiche sul web. Infatti, da una settimana a questa parte, la conduttrice svizzera ha subito numerose critiche. Queste ultime si sono moltiplicate nel momento in cui si è appreso del rientro di Maria De Filippi nel programma durante la semifinale di oggi, 16 ottobre, in qualità di giudice speciale. L'ex moglie di Eros Ramazzotti ...

Aumento gasolio : per il Codacons - se confermato - serviranno oltre 5 euro in Più a pieno : Se davvero nella legge di Bilancio, come sembra, verrà introdotto il provvedimento che mira a riallineare i prezzi di benzina e gasolio, per gli italiani sarà un vero e proprio salasso. Lo dice il Codacons, l'importante associazione dei consumatori, che presenta uno studio con tutti gli effetti che il provvedimento con cui il governo sembra intenzionato a fare cassa, potrebbe causare sugli automobilisti, se da semplice ipotesi diventasse atto ...

Taglio del cuneo fiscale - a quanto ammonta e a chi andranno i soldi in Più in busta paga : Il governo prevede di stanziare tre miliardi di euro in manovra per il Taglio del cuneo fiscale: a beneficare della diminuzione delle tasse in busta paga potrebbero essere gli stessi contribuenti che ricevono già il bonus degli 80 euro. Ma è possibile che il Taglio venga esteso anche a chi guadagna tra i 26.600 e i 35mila euro.Continua a leggere

Il bonus Renzi diventa detrazione : «Anche per redditi fino a 35mila». Non saranno Più 80 euro : Il bonus Renzi cambia pelle: nella legge di bilancio che il Governo sta studiando, dovrebbe esserci il taglio del cuneo fiscale, cioè delle tasse sul lavoro nella busta paga. E ci sarebbero...

Economia circolare e riuso dei rifiuti elettronici : con Ri-generation Più di 3mila elettrodomestici hanno trovato nuova vita : Con una crescita costante del 30% ogni mese, in soli due anni ha gestito più di 3.000 elettrodomestici, evitando quasi 200 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il progetto Ri-generation, avviato nel 2017 dalla torinese Astelav, ha dato nuova vita a lavatrici, forni, lavastoviglie e frigoriferi ormai destinati alla discarica, facendo bene all’ambiente e creando lavoro e inclusione. Gli elettrodomestici ...

Le guerre del mondo che hanno causato Più rifugiati : Una famiglia siriana di Aleppo in un campo profughi a Istanbul (foto: BULENT KILIC/AFP/Getty Images) L’offensiva è iniziata: raid aerei e di artiglieria hanno colpito le postazioni dell’Ypg, le milizie curde nel nord-est della Siria; l’esercito turco ha già superato l’Eufrate e le forze curdo-siriane si preparano a resistere con tutto quello che hanno. Molti osservatori internazionali hanno avvertito che il nuovo ...

In California non si potranno Più produrre e vendere pellicce a partire dal 2023 : La California ha approvato una legge che vieterà la produzione e la vendita di pellicce animali a partire dal 2023. È il primo stato degli Stati Uniti a introdurre una legge del genere, richiesta dagli attivisti animalisti da tempo. Il

“Ti amo”. Finalmente sposi! Location da sogno e 50 invitatiti (tutti Vip) - per le nozze Più attese dell’anno : Una cerimonia sobria, con tanti sorrisi e tanti amici. Andrea Mainardi, lo chef volto de la ‘Prova del cuoco’, ha detto sì. Ha sposato la sua Anna Tripoli. Un matrimonio senza troppi fronzoli in cui i protagonisti principali sono stati Andrea e Anna. Teatro delle nozze, che Andrea Mainardi aveva annunciato non più tardi di una mese fa nel corso di un puntata di Domenica Live, è stata l’Abbazia di San Galgano, vicino Siena. Per Mainardi è un ...

Squinzano - ecco i nonni Più giovani d'Italia hanno 38 e 35 anni : «Nostra figlia ci ha dato una gioia infinita» : A vederli potrebbero sembrare una coppia di neosposi, invece Emanuele e Marianna, rispettivamente di 38 e 35 anni sono già nonni. I più giovani d'Italia. La coppia di salentini,...

M5s - Casaleggio : “Ex ministri hanno sbagliato a non partecipare alla nostra festa. Spero alleanza con Pd Più solida della precedente” : “Gli ex ministri assenti? Secondo me hanno sbagliato, avrebbero dovuto partecipare a questa grande festa del Movimento”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio a Italia 5 stelle, rispondendo ai cronisti sulla scelta di Giulia Grillo e Barbara Lezzi di non partecipare alla festa del Movimento 5 stelle L'articolo M5s, Casaleggio: “Ex ministri hanno sbagliato a non partecipare alla nostra ...

Dieta Zona - i carboidrati e le proteine che fanno dimagrire e vivere di Più : La Dieta Zona è un regime alimentare ipocalorico e antinfiammatorio che promette di aiutare a perdere peso bilanciando i macronutrienti. Ideata dal Dottor Barry Sears, ricercatore e biochimico, prevede che ogni singolo pasto sia caratterizzato dalla seguente distribuzione dei nutrienti: 40% di calorie dai carboidrati, 30% dalle proteine, 30% dai lipidi. Per quanto riguarda l‘apporto energetico complessivo della giornata, alle donne viene ...

La crescita delle app è inarrestabile : nel Q3 hanno generato Più di 16 miliardi di euro : Le applicazioni mobili sono sempre più remunerative: oltre 16 miliardi di euro negli ultimi 3 mesi considerando Android ed iOS, ma escludendo gli acquisti effettuati su app di e-commerce e simili. L'articolo La crescita delle app è inarrestabile: nel Q3 hanno generato più di 16 miliardi di euro proviene da TuttoAndroid.