Google Libri festeggia 15 anni con un nuovo design

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 17 ottobre 2019), il servizio didedicato – beh – aiquest’anno i suoi primi 15di onorato servizio; perrlo a dovere,ha deciso di rivisitare ildel sito, offrendo anche nuove funzionalità.ha negliraccolto la sfida di raccogliere online più testi possibili: è cosi … L'articolo15con unproviene da TuttoAndroid.

Librimondadori : RT @a_g_giuli: È il libro della settimana, anzi del mese, anzi dell’anno. Se volete sapere come andrà a finire in Italia, leggetelo. ?@Fabr… - FabrizioRoncone : RT @a_g_giuli: È il libro della settimana, anzi del mese, anzi dell’anno. Se volete sapere come andrà a finire in Italia, leggetelo. ?@Fabr… - helg_haper : RT @a_g_giuli: È il libro della settimana, anzi del mese, anzi dell’anno. Se volete sapere come andrà a finire in Italia, leggetelo. ?@Fabr… -