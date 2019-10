Superticket | via la tassa sulla sanità ma l' abolizione costa ben 550 milioni l' anno

Manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : carcere a evasori - taglio delle tasse sul lavoro e via il Superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...

M5S - Di Maio : «Saremo sempre ago della bilancia in tutti i governi. Via il Superticket» : «Il M5S sarà sempre l'ago della bilancia di ogni governo, saremo sempre in Parlamento, per noi è difficile tornare indietro». Lo afferma a Napoli dal palco di Italia 5...

Speranza e Zingaretti : via i Superticket : 11.25 "Ogni volta che un cittadino non accede alla sanità per ragioni di natura economica siamo di fronte a una sconfitta dello Stato". Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista a Repubblica:il superticket aumenta le discriminazioni e le diseguaglianze e tra i territori e nei territori. Il segretario del Pd,Nicola Zingaretti, si è detto favorevole all'abolizione. "E'ora di dare una mano a chi ha più bisogno di aiuto", ...