romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 09:45: VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 09.35… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 09:15: VIABILITÀ 15 OTTOBRE 2019 ORE 09.05… -
Dalla Rete Google NewsApre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord - Corriere della Sera
Apre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA AURELIA E PONTINA E DI NUOVO TRA CASILINA E NOMENTANA. IN INTERNA INVECE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI SANT’ANDREA E FLAMINIA. RALLENTAMENTI ANCHE TRA CASILINA E APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PONTINA E DI NUOVO TRA CASILINA E TIBURTINA. IN INTERNA INVECE PERMANGONO I RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE DAL RACCORDO E FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASILINA E A24 E NUOVAMENTE TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL PESCACCIO E TRA PISANA E VIA OSTIENSE. IN INTERNA INVECE IL TRAFFICO È INTENSO E RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASILINA E A24.IN INTERNA INVECE IL TRAFFICO È INTENSO E RALLENTATO TRA PRENESTINA E LAURENTINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE A TRATTI DA VIA DI TOR CERVARA E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI COME SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA AURELIA TRA LA CIRCONVALLazioNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVA RIPRESA, SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ARDEATINA E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E APPIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL QUADRANTE ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL QUADRANTE ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E AVANTI, TRA VIA DI GROTTAROSSA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO COL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALANDO CHE SULLA FL5 Roma-CIVITAVECCHIA-GROSSETO IL SERVIZIO È RALLENTATO CAUSA INCENDIO SUI BINARI TRA LADISPOLI E CERVETERI. PASSIAMO AL TRAFFICO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; PER CHI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE; SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E AVANTI, TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DI RIANO FLAMINIO PER LAVORI IN CORSO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E A24 CODE SULLA VIA PRENESTINA, QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA POI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LE LOCALITA’ DI OLGIATA E LASTORTA, SEMPRE NELLE DUE DAL 18 OTTOBRE, LA STAZIONE BALDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE, CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E A 24 SULLA A24, TRATTO URBANO RALLENTAMENTI QUI PER RAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICA NELLA CAPITALE ANCHE OGGI SULLA METRO B LA TRATTA CASTRO ...