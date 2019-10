Maltempo | allagamenti in Liguria Chiusa uscita della A10 Genova Pegli

Maltempo Liguria : forti temporali e allagamenti - chiusa l’uscita di Genova Pegli sulla A10 : Liguria bersagliata da forti temporali, allagamenti e danni: le maggiori criticità al momento si registrano nel ponente genovese, nella zona di Pegli-Arenzano. L’uscita di Genova Pegli sulla A10 è chiusa al traffico per allagamenti. Tra le 5 e le 6 di oggi sono caduti oltre 90 mm di pioggia a Genova Pegli, 18.6 mm in meno di 45 minuti, 80 mm a Bolzaneto. Arpal segnala che i livelli dei corsi d’acqua sono in rapido aumento. L'articolo ...

Maltempo Sicilia - acquazzoni nel Ragusano : disagi e allagamenti nelle strade : Violenti acquazzoni si sono abbattuti nel primo pomeriggio nel Ragusano sia a Modica che a Ragusa che hanno messo in tilt il traffico veicolare. Impegnate le squadre della Protezione Civile per venire incontro alle richieste di soccorso che stanno arrivando. Al lavoro i vigili del fuoco soprattutto a Modica, dove tutta la zona del polo commerciale è stata sommersa dall’acqua. L’intera area è risultata intransitabile per parecchie ...

Maltempo in Calabria e Sicilia : vento forte nel Vibonese - allagamenti a Lipari : forte ondata di Maltempo nelle scorse ore tra Calabria e Sicilia. Raffiche di vento e piogge torrenziali hanno colpito Pizzo Calabro, nel Vibonese. Registrati disagi e danni in diversi edifici pubblici, compreso il Municipio e la vicina scuola dell’Infanzia di via Nazionale. Molti i tetti scoperchiati dalle tegole e numerose le chiamate ai vigili del fuoco. allagamenti segnalati anche a Vibo Valentia città, ma la situazione sta ora ...

Maltempo - bomba d’acqua su Napoli e nell’area Flegrei : allagamenti e disagi : Forte Maltempo in Campania dove le violente piogge stanno causando danni e allagamenti. Un fulmine sul campanile di una chiesa, scuole chiuse, chiusi parchi, blackout e allagamenti: sono alcune delle conseguenze del Maltempo in Campania nel tardo pomeriggio. La protezione civile regionale aveva emanato un avviso di allerta meteo per temporali, con criticita’ per rischio idrogeologico localizzato di tipo giallo, che vale fino alle 20 di ...

Maltempo Napoli : allagamenti nella zona orientale - traffico in tilt : L’ondata di Maltempo che ha investito Napoli nella notte ha provocato vasti allagamenti nella zona orientale: molte vie di collegamento, nella zona tra Centro direzionale e via Stadera, sono state invase dall’acqua, con pesanti ripercussioni sul traffico. Situazione critica per la viabilità in particolare nella zona flegrea: a Pozzuoli alta, ad esempio, fiumi di acqua e una valanga di fango si sono riversati in strada. In località ...

Maltempo Napoli : allagamenti - sospeso traffico ferroviario sulla Linea 2 : Per danni causati dal Maltempo, è sospeso dalle ore 5 circa il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra: le piogge torrenziali hanno provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi con guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria italiana (Gruppo FS) stanno operando per consentire quanto ...

Maltempo Marche : alberi caduti e allagamenti : Un’ondata di Maltempo con piogge torrenziali ha colpito le Marche, concentrandosi in particolare lungo la costa della provincia di Ancona e nell’entroterra, ma con disagi anche in provincia di Fermo. I vigili del fuoco sono al lavoro per alberi caduti e allagamenti: una quarantina gli interventi in corso. Ad Ancona un’auto è rimasta bloccata nel sottopasso di Vallemiano, gli occupanti sono riusciti a uscire da soli. Per ...

Maltempo : forti piogge e allagamenti a Trieste : Sono una quindicina gli interventi portati a termine oggi pomeriggio dalle squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla città e sulle aree limitrofe. Le operazioni, effettuate tra Sistiana e Trieste, hanno riguardato per lo più la messa in sicurezza di abitazioni e negozi a causa di allagamenti. Per le piogge intense cadute in particolare nel primo pomeriggio, anche ...

Maltempo - temporale a San Miniato : allagamenti e disagi : Pioggia e Maltempo in Toscana, dove un forte temporale si è abbattuto in tarda mattinata su San Miniato (Pisa) e ha provocato allagamenti e disagi. Sono in corso numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco che hanno già risposto a una quindicina di richieste di soccorso. Per lo più si tratta di liberare gli scantinati invasi dall’acqua. Gli interventi sono ancora in corso, ma non si segnalano particolari danni alle abitazioni, ...

Maltempo Toscana : allagamenti e disagi al traffico a Firenze : Un forte temporale si è abbattuto nelle scorse ore a Firenze: segnalati numerosi allagamenti, in particolare nei sottopassi di viale XI Agosto e via Jan Palach. Registrati disagi al traffico anche in via delle Bagnese, via di Careggi, viale Redi. L'articolo Maltempo Toscana: allagamenti e disagi al traffico a Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Toscana : frane e allagamenti nel Grossetano : Maltempo nella notte in Toscana: particolarmente colpita la parte meridionale della provincia di Grosseto, dove si sono registrate alcune frane e strade allagate. A causa del cedimento di un terrapieno, una persona è stata evacuata in via precauzionale sul Monte Argentario una persona e’ stata evacuata per sicurezza vicino all’ingresso della sua abitazione. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche a Pitigliano, Manciano e ...

Maltempo su Napoli : allagamenti e traffico ferroviario in tilt : Come vi abbiamo poc'anzi descritto in questo articolo, forte Maltempo ha colpito nella notte la Campania. Un intenso sistema temporalesco ha interessato il casertano, ma non ha risparmiato nemmeno il...

Maltempo su Roma - un centinaio di interventi per allagamenti e caduta alberi : Tuoni, lampi e vento forte stanno colpendo la capitale da questa mattina. Già un centinaio gli interventi di Polizia locale e vigili del fuoco in varie zone di Roma, per la messa in sicurezza di...

Maltempo Sicilia : nubifragio e grandinata a Ragusa - allagamenti : Maltempi in Sicilia sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati disagi e allagamenti. Il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura di Ragusa, p in parte crollato. Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la citta’ tra le 14,30 e le 15. La situazione piu’ critica nelle ...