Guasto sul treno Circum Baiano-Napoli | viaggiatori accusano Eav | ‘Lasciati soli’

Guasto sulla rete Telecom - crolla la connessione : migliaia di segnalazioni in tutta Italia : Su Twitter l'hashtag #Timdown diventa trend topic. La società: "Problema di tre ore al traffico Internet, tutto rientrato"

Tim down - Guasto sulla rete Telecom : crolla la connessione - migliaia di segnalazioni in tutta Italia : L’hashtag #Timdown su Twitter è trend topic: migliaia di utenti hanno affrontato e continuano a segnalare problemi di connessione. Dall’una di notte la rete Telecom sembra avere problemi a livello nazionale. downdetector, che monitora il funzionamento di app e reti telefoniche, rileva numerose criticità. Molti utenti sui social hanno spiegato che per ore sono stati irraggiungibili anche i numeri di assistenza 119 e 187 oltre alle varie App ...

Ferrovie - Guasto agli impianti tecnici sul nodo di Roma. Ritardi fino a 120 minuti per i Frecciarossa : Ritardi e cancellazioni questo pomeriggio per il traffico ferroviario nel nodo di Roma. La situazione è in miglioramento dopo che è stato effettuato il parziale ripristino del sistema di alimentazione elettrica: la circolazione è in graduale ripresa. I mezzi hanno cominciato a rallentare verso le 14.00, per un guasto agli impianti tecnici: non è ancora chiaro se a Roma Prenestina o a Roma Termini. Hanno subito ritardo in particolare i treni in ...

L'odissea dei pendolari : nuovo Guasto sull?alta velocità Roma-Napoli - ritardi fino a 120 minuti : Ancora un guasto sulla linea dell?alta velocità Roma-Napoli con ritardi fino a 120 minuti. Questa volta c?è stato un problema alla linea elettrica all?altezza di...

Egitto - paura sul volo Sharm-Napoli : charter atterra al Cairo per un Guasto tecnico. A bordo 122 italiani - nessun ferito : atterraggio di emergenza al Cairo per un volo charter con 122 italiani a bordo. Il boing 737 della compagnia egiziana Amc Airlines era partito da Sharm el Sheik, diretto all’aeroporto Capodichino di Napoli, dove era atteso per le 14.30. L’aereo è stato però costretto a un atterraggio di emergenza per un guasto tecnico. L’avviso alla torre di controllo del Cairo è arrivato pochi minuti dopo il decollo. L’allarme sarebbe scattato ...