Dobbiamo vergognarci di volare?

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Flygskam”, vergogna di. In Svezia, dove l’attenzione per le questioni ambientali è tradizione decennale, sono in tanti a domandarsi se, per diletto o per lavoro, sia eticamente accettabile e non, come suggerisce il neologismo, qualcosa di cui vergognarsi. Impensabile fino a qualche anno fa, la crociata anti-aviazione sta crescendo. Sebbene non tutti seguano l’esempio virtuoso di Greta Thunberg nel suo viaggio a New York, o quello dell’attivista che a Londra City si è arrampicato sulla fusoliera di un aereo, è innegabile che l’opinione pubblica stia diventando sempre più attenta all’impatto derivante dalin aereo. Persino la compagnia olandese KLM ha consigliato ai propri clienti di nonse non assolutamente necessario. In quest’epoca in cui i tweet valgono più dei ...

