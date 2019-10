Vieri | ' Da settimane mi chiedo chi fosse il pazzo che voleva vendere Higuain'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) In questo inizio di stagione nella Juventus stanno brillando molti giocatori: da Bonucci a Cuadrado, da Pjanic a Dybala, sono tanti quelli che stanno contribuendo a rendere il gioco dei bianconeri sempre più bello da vedere e soprattutto incisivo, considerando anche i risultati raggiunti nelle ultime partite. Primo posto nel girone di Champions League, primo posto nella Serie A e tanto bel gioco: in particolar modo però uno dei giocatori che sta stupendo maggiormente, soprattutto dopo la brutta annata dello scorso anno, è Gonzalo, decisivo in Serie A (suoi i gol contro Napoli ed Inter) ed in Champions League (ha segnato contro il Bayer Leverkusen). Proprio la qualità dell'argentino è stata esaltata da molti addetti ai lavori, in particolar modo da Chistian, ex giocatore fra le altre di Inter, Milan e Juventus e commentatore a Tiki Taka. Già nella trasmissione di Mediaset ...

