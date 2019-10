Pensioni | 63enne esclusa da quota 100 dovrà attendere uscita a 67 anni o 64 con anticipata

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Per una lavoratricela pensione arriverà solo a 67e tre mesi di età oppure a 64con l', ma occorrerà verificare esattamente la consistenza dei contributi versati. È questo il responso dell'esperto dide Il Sole 24 Ore in riferimento alla lettera inviata da una donna per sapere quando potrà andare in pensione. L'analisi della situazione contributiva e dei requisiti richiesti per il vitalizio della lavoratrice, che proprio oggi 13 ottobre compie 63essendo nata nel 1956, escludono altre misure di pensionecome la100, l'Ape sociale e l'opzione donna. Nel dettaglio, la donna ha iniziato a lavorare come dipendente di un'azienda il 1° gennaio del 1979 fino alla fine di agosto del 2000. Il lavoro nei 21come dipendente è stato continuativo, senza buchi contributivi, prima di mettersi in proprio e lavorare come titolare di ...

