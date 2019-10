LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | Finali di Specialità Marco Lodadio per il

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle, il sogno medaglia e pass olimpico –, cosa deve fare per andare alle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alladelledideidiartistica, oggi si assegnano cinque titoli alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dove verranno messi in palio anche dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si preannuncia un pomeriggio molto intenso e altamente spettacolare con alcuni dei migliori atleti del Pianeta pronti a fronteggiarsi per le medaglie sui cinque attrezzi che saranno protagonisti in questa lunga giornata, ci sarà sicuramente da divertirsi e l’Italia si stringerà attorno a. Il Cavaliere del Castello sarà impegnato agli anelli dove dodici mesi fa vinse la medaglia di bronzo, il romano spera ...

zazoomnews : LIVE Ginnastica Mondiali 2019 in DIRETTA: Nagornyy e Xiao si sfidano per l’oro all-around! Battaglia finale alla sb… - zazoomblog : LIVE Ginnastica Mondiali 2019 in DIRETTA: Nikita Nagornyy Campione all-around! Edalli 17esimo - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica Mondiali 2019 in DIRETTA: Nagornyy e Xiao si sfidano per l’oro all-around! Battaglia finale alla sb… -