Infortunio Savic | Atletico Madrid in ansia per le condizioni del difensore | le ultime

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019)– Sono ore diin casaper ledi Stefan, ilha riportato undurante la partita Montenegro-Bulgaria valida per le qualificazioni ad Euro 2020, nel dettaglio il calciatore è stato costretto a lasciare il campo al 39° del primo tempo per un problema muscolare alla coscia sinistra. Come riporta la stampa spagnola il calciatore si è fatto male nella stessa zona che la scorsa stagione gli ha dato diversi problemi. Previsti accertamenti nelle prossime ore, ricordiamo che l’è inserito nello stesso girone di Champions League della Juventus epotrebbe essere in dubbio per la partita del 26 ottobre. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo...

