Presto un Samsung Galaxy Note 10 Lite anche in Italia? Come sarà

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Sembrerebbero non esserci più dubbi sul lancio imminente di un10. Si tratterebbe di una versione meno premium e comunque alla portata di molte più tasche rispetto agli attuali10 e10 Plus. Ne sono convinti gli esperti di SamMobile che hanno pure ricevuto delle soffiate hi-tech in riferimento al prossimo lancio da informatori a loro dire affidabile. Quanto ne sappiamo dunque del prossimo device?è risaputo i10 e 10 Plus sono stati lanciati nel mese di agosto. I dispositivi si caratterizzano per specifiche davvero di alta fascia e per un prezzo medio di circa 1000 euro. Proprio per la natura non certo accessibile a tutti dei due smartphone, il produttore sarebbe pronto in questo autunno a puntare su un modello nuovo di zecca della stessa serie maappunto, con qualche componente hardware meno eccellente ...

OptiMagazine : Presto un #SamsungGalaxyNote10Lite anche in Italia? Come sarà - FPSREPORTER : La festa Samsung è solo rimandata! Gli sconti fino al 50% torneranno presto - AppleNews_it : RT @pcexpander: La festa Samsung è solo rimandata! Gli sconti fino al 50% torneranno presto#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #no… -