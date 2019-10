Genny ‘a carogna | “De Laurentiis si complimentò con noi | voleva finanziarci”

Genny ‘a Carogna-Lavezzi - la lite in discoteca e le minacce del boss Lo Russo : Genny ‘a Carogna, ovvero Gennaro De Tommaso racconta al Mattino di una lite avvenuta in una discoteca di Agnano con il Pocho Lavezzi che era in compagnia del portiere argentino Navarro: “Da vero tifoso ultras non vedo di buon occhio il fatto che i calciatori frequentassero un posto come quello, dove giravano droghe” Per questo litigio fui chiamato da Antonio Lo Russo di Miano, che era come un fratello per Lavezzi. Il Lo Russo mi minacciò ...