Dramma a Bologna | donna di 35 anni accosta in strada e si suicida dandosi fuoco in auto

Dramma in casa a Bologna - donna muore soffocata mangiando un frutto : La vittima è una donna di 66 anni che era da sola in casa al momento del fatto. La tragedia forse poteva essere evitata se la vittima fosse stata soccorsa immediatamente ma l'allarme è scattato solo diverso tempo dopo quando i familiari si sono accorti che non rispondeva al telefono. All'arrivo dei soccorsi per lei ormai non c'era più nulla da fare.Continua a leggere