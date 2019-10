Stretto legame tra diabete e malattie reumatiche | gli effetti dell’infiammazione sulla

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sono 5milioni gli italiani che soffrono di una delle 150 patologiead oggi conosciute. Non essendoci ancora un registro nazionale, altri dati stimano che siano più di 13milioni le persone affette dalle. Tra questi, il Piemonte ne conta 365.000, dei quali più di 190.000 nella sola città di Torino. Ma i numeri, complice anche l’invecchiamento della popolazione, sono destinati ad aumentare. E, di conseguenza, aumenteranno anche i casi di disabilità legati a queste patologie: le, infatti, se non trattate con tempestività hanno come filo conduttore un peggioramento della qualità di vita declinato sotto tutti gli aspetti: attività lavorativa, vita affettiva e sociale rischiano di essere compromessi. «La diagnosi precoce è ancora l’arma vincente per contrastare l’evoluzione di questeche, nella maggior parte dei casi, sono sistemiche, ...

phantcsia : @elioseyes per quanto ho capito è qualcuno che si innamora di una persona dopo aver stretto un legame??? e no, non… - PantheonVerona : Parrulli è il nuovo comandante regionale dei carabinieri Il generale Parrulli vanta uno stretto legame con la nostr… - fainformazione : Economia reale e monete virtuali: legame sempre più stretto Economia reale e monete virtuali: legame sempre più st… -