Fondazione FS | per Castelli Romani torna treno storico

Verona : Vigili del fuoco - domani al Filarmonico concerto per 80 anni Fondazione : Verona, 9 ott. (AdnKronos) - domani alle 20,30 al teatro Filarmonico di Verona concerto della banda nazionale dei Vigili del fuoco in occasione dell’ottantesimo anno della fondazione del Corpo. I Vigili del fuoco furono istituiti come Corpo Nazionale nel 1939, riunendo i vari Corpi dei pompieri comu

Lapo Elkann : “Ho sofferto di dislessia - ecco perché ho creato la Fondazione” : Una Fondazione per aiutare le persone affette da dislessia a superare le difficoltà legate alla malattia. E’ l’iniziativa promossa da Lapo Elkann che – in occasione della Settimana nazionale dedicata nal disturbo – in una video intervista racconta la sua esperienza spiegando che Fondazione battezzata ‘Laps’ “è il mio piccolo impegno di ‘restituzione’, cercando di dare ai minori in condizione ...

Federginnastica in udienza dal Papa per il 150° anno di Fondazione : Papa Francesco prende il nastro dalle mani della capitana delle Farfalle Alessia Maurelli e, sotto lo sguardo divertito del presidente Tecchi

Climathon : Fondazione Cariplo cerca idee per la mobilità sostenibile. In palio 20 mila euro per trasformarle in realtà : Il 25 ottobre, in contemporanea mondiale, si svolgerà a milano la quinta edizione di Climathon, l’hackathon sul cambiamento climatico. Fondazione Cariplo con Climathon milano cerca idee e progetti che riducano le distanze tra il centro e le periferie, favoriscano l’incolumità di pedoni e ciclisti, contribuiscano migliorare la qualità dell’aria. Il Climathon è solo una delle tante iniziative all’interno del progetto “F2C – Fondazione ...

Usa - ecco lo spot per la prima campanella. Il video della Fondazione che si batte contro la violenza nelle scuole è inquietante : La fondazione Sandy Hook, fondata dai genitori delle vittime della sparatoria avvenuta nell’omonimo istituto, si batte contro la violenza nelle scuole. Nei giorni scorsi ha proposto un video spot che mette in guardia dai rischi di quello che è un vero e proprio incubo negli Usa e spiega come “Sopravvivere all’anno scolastico” con alcuni oggetti d’uso comune, un evidente gioco di contrasti che rende la visione ...

La Fondazione Nicola Del Roscio presenta un nuovo centro per la creatività contemporanea nel cuore della città di Roma : La Fondazione Nicola Del Roscio presenta il progetto culturale non-profit La Fondazione. Un nuovo spazio nel cuore di Roma, aperto alla città e rivolto alla scena artistica globale nel segno della ricerca e del sostegno alle arti del nostro tempo. La sede, in uno splendido edificio degli anni Venti posto tra Piazza di Spagna e via del Tritone, verrà inaugurata con una esposizione collettiva, a cura di Pier Paolo Pancotto, che riunisce le opere ...

Indagato per traffico di influenze illecite il presidente della Fondazione che organizzava la Leopolda : L’avvocato fiorentino Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione Open, che era nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda, è Indagato dalla procura di Firenze nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dal pm Luca Turco, che ipotizza il reato di traffico di influenze. Sarebbe stata eseguita anche una perquisizione.La perquisizione nello studio di Firenze dell’avvocato Bianchi è ...

Indagato per traffico di influenze illecite il presidente della Fondazione che organizzava la Leopolda : L'avvocato Alberto Bianchi coinvolto in un'inchiesta della procura di Firenze. Perquisito il suo studio

La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e altri al risarcimento di circa 47 - 5 milioni di euro per il caso della Fondazione Maugeri : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e le altre persone coinvolte nel caso di corruzione intorno alla Fondazione Maugeri al risarcimento di un danno erariale pari a circa 47,5 milioni di euro. La Corte dei Conti

La sfida di Fondazione Telethon ai bambini : condividere per #andarelontano : Cosa farebbe un bambino se scoprisse che donare il proprio giocattolo preferito alla ricerca scientifica potrebbe contribuire a curare un suo compagno di classe? In occasione della campagna di Fondazione Telethon #andarelontano, è stato realizzato un video, disponibile da oggi sul sito andarelontano.it e sul canale YouTube di Fondazione Telethon, che ci mostra proprio come molto spesso i bambini siano più pronti degli adulti a condividere e ad ...