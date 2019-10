Peculato | la procura di Palermo chiede 4 anni per l’ex pm Antonio Ingroia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il pm diPiero Padova ha chiesto la condanna a quattronei confronti delmagistrato delladel capoluogo siciliano. L’extore aggiunto è accusato di. Per gli inquirenti si sarebbe appropriato di indennità non dovute quando era liquidatore della società partecipata regionale Sicilia e servizi per un totale di 117mila euro. L’indagine che ha portato al processo, in corso davanti al gup Maria Cristina Sala, nasce da una segnalazione della Corte dei conti relativa al periodo in cui, su nomina delgovernatore Rosario Crocetta, era stato nominato amministratore della società regionale Sicilia e-Servizi., creatore del pool che ha indagato sulla trattativa Stato-mafia, viene nominato liquidatore di Sicilia e-servizi, società in house della Regione a capitale interamente pubblico. Per tre mesi, nel 2013, ricopre ...

