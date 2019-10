Pagamento penale omesso | sanzioni e cosa accade a chi non la versa

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)a chi non laLao clausolaè quel patto con cui le parti di un contratto si accordano che, in ipotesi di inadempimento di un’obbligazione, la parte debitrice versi una somma di denaro o effettui altra prestazione di diverso tipo. Infatti, un contratto è un impegno vincolante per le parti che lo sottoscrivono, quindi la legge prevede precise conseguenze, anche in caso di mancato. Vediamo più nel dettaglio di che si tratta. Se ti interessa saperne di più sulla differenza precisa tra adempimento e inadempimento contrattuale e afare attenzione, clicca qui.: di che si tratta e qual è lo scopo? Come appena detto, da un contratto scaturiscono sempre obbligazioni giuridiche, che vanno rispettate: in caso contrario, onde evitare lunghe ed incerte cause civili di risarcimento ...

emmauroracoco : @TIM4UAlessio ciao, ho fatto portabilità verso altro operatore dopo modifica condizioni contrattuali,potevo perché… - RobertoSpaggiar : @EGardini @FratellidItaIia @GiorgiaMeloni In Francia ho dovuto riempire un dossier lunghissimo per chiedere la citt… - CicciaPasticci6 : @DarioDeotto Nota che tutte queste “grandi evasioni” sono attenzionate direttamente in sede penale. Una domanda sor… -