Il latte materno protegge il neonato da infezioni virali pericolose

La figlia muore dopo il parto - lei dona decine di litri di latte materno : “Salvo altri neonati” : Alexis Marrino, ventiduenne americana, ha perso la figlia un’ora dopo il parto a causa di una grave malformazione. Nonostante il dolore per la perdita, la giovane mamma ha deciso di dona re il suo latte materno . Lo ha prodotto per giorni e così ha aiutato altri bambini: “Non potevo salvare lei, ma almeno il mio latte poteva salvare molte vite di bambini piccoli”.Continua a leggere

Salute - l’esperto : “Il latte materno è il miglior alimento per il neonato” : “Allattare al seno è un metodo senza pari per fornire ai bambini un nutrimento ideale per crescere e svilupparsi in Salute; è inoltre parte integrante del processo riproduttivo, con notevoli implicazioni positive per la Salute del neonato e della madre. L’allattamento esclusivo al seno fino ai 6 mesi compiuti e la tutela dell’allattamento materno, prima e dopo il parto, devono essere un obiettivo prioritario di tutti i ...