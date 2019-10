Catturato l' uomo che aveva ucciso la moglie nel Bergamasco

Fonte : agi

(Di domenica 6 ottobre 2019) Ha alzato le mani davanti ai carabinieri che lo hanno accerchiato in auto e si è consegnato dopo 15 ore di fuga. Maurizio Quattrocchi, l'operaio di 47 anni che alle due della scorsa notte ha accoltellato elaZinaida Solonari, moldava 36enne, si è così costituito alle 18.30. I carabinieri lono localizzato a Martinengo (Bergamo) bloccandogli con le gazzelle tutte le vie di fuga. L'è stato portato in caserma proprio a Martinengo per essere trasferito a Treviglio dove verrà sentito dai magistrati.

