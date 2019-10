Ultima puntata Rosy Abate | Coruzzi su Giulia Michelini | “E’ complesso”

Spoiler Rosy Abate 2 Ultima puntata : lo scontro finale e l'Abate rischierà la vita : Cresce l'attesa da parte dei telespettatori della fiction Rosy Abate 2 per la messa in onda della quinta e ultima puntata di questa stagione di successo che giungerà al termine il prossimo venerdì 11 ottobre. In prime time su Canale 5, infatti, andrà in onda l'ultimo episodio dove finalmente si scoprirà cosa succederà tra Rosy e il suo nemico Antonio Costello, che in queste settimane ha dato del filo da torcere all'ex regina di Palermo. Gli ...

Rosy Abate 2 : anticipazioni Ultima puntata di venerdì 11 ottobre 2019 : Rosy Abate 2 - Giulia Michelini Cinque puntate dirette da Giacomo Martelli per la Taodue di Pietro Valsecchi, che firma anche il soggetto di serie, compongono la seconda stagione di Rosy Abate – La Serie, il cui motto è “la famiglia prima di tutto“. Una stagione, secondo le parole del regista, nella quale “Rosy e Leo sono uniti dall’amore ma segnati dal passato e divisi dal destino. È per seguire l’evolversi di questo ...

ROSY ABATE 2 - anticipazioni Ultima puntata di venerdì 11 ottobre : anticipazioni quinta puntata della fiction ROSY ABATE 2, in onda venerdì 11 ottobre 2019 su Canale 5 in prima serata: ROSY (Giulia Michelini) si trova con le spalle al muro. Dopo aver sequestrato Nina (Maria Vera Ratti), la figlia del suo nemico e grande amore di suo figlio, ROSY organizza un piano solitario e disperato, lasciando indietro Leo (Vittorio Magazzù) e Luca (Mario Sgueglia) che non vuole coinvolgere in quest’ultima ...

