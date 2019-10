Atletica | Tania Vicenzino | “Avrei voluto finire la stagione con una gara un po’ più bella”

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) Niente da fare per le due azzurre innelle eliminatorie del salto in lungo ai Mondiali dileggera in corso a Doha:chiude 28ma, mentre Laura Strati si classifica 31ma. Le due azzurre a finesi sono fermate ai microfoni RAI per analizzare quanto accaduto.: “Non hanno funzionato le cose, nella prima rincorsa in particolare. Sono partita contratta, non avevo brillantezza. Il secondo salto è andato meglio, peccato per il nullo. Nell’ultimo tentativo mi sono sentita avanti ed ho dovuto smorzare il salto. Avreilacon unaun po’ più bella“. Laura Strati: “La Federazione mi aveva detto che non sarei stata convocata, poi sono stata riprescata. Sono andata intranquilla e senza pressioni. I primi due salti sono stati buoni, peccato per i nulli, erano salti rischiati. Nel terzo ...

