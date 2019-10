Parigi | poliziotto accoltella ed uccide quattro colleghi dentro al commissariato

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Un grave fatto di cronaca è accaduto ieri all'interno delcentrale di polizia a, dove un uomo di 45 anni ha aggredito ed ucciso a colpi di coltelloin servizio. A fermarlo, secondo le dichiarazioni e le testimonianze raccolte, sono stati altri agenti in servizio, che non hanno esitato nell'estrarre le proprie pistole per colpirlo. L'assassino lavorava nelle forze armate da circa 20 anni e non aveva mai dato segni di squilibrio e nessuno avrebbe immaginato potesse compiere un gesto simile. Le ipotesi al momento attuale sono molte, ma quella più gettonata, secondo la "Bfm", una rete televisiva francese, lega l'assassino all'Islam nonostante in molti continuino a parlare semplicemente di un raptus di follia. Le indagini sono ancora aperte ed il sangue degli agenti ucciso, assalitore compreso, continuano a macchiare l'immagine di una città già ...

