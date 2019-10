Cuneo fiscale | Conte replica a Renzi | “Non abbiamo bisogno di fenomeni Pannicello caldo?

Assolombarda - Bonomi a Conte : “Stupiteci - l’Italia è ferma. Per il Cuneo fiscale servono 14 miliardi - non 2” : “Chiediamo una legge di bilancio che renda evidente che la lezione è stata compresa. Non rispondeteci con un un elenco di 27 o 39 proposte diverse. Non parlateci di nuovo umanesimo e di nuovo rinascimento. L’appello che rivolgiamo a Conte è uno solo: questa volta, stupiteci! l’Italia è ferma. Ci dica 3 cose essenziali che il suo governo intende fare per rilanciarla”. Carlo Bonomi, alla sua terza assemblea a capo di Assolombarda, ...

Taglio Cuneo fiscale 2020 : a chi spetta - come funzionerà - ultime novità : Buone notizie in arrivo per i lavoratori e lavoratrici di tutta Italia, soprattutto quelli che percepiscono salari bassi, e ad ogni cedolino paga, abbassano gli occhi in segno di disperazione, per la magra cifra che spetta loro ogni mese: arriveranno stipendi più alti dal 2020. Almeno così è stato annunciato dal nuovo Governo Conte bis, che ha promesso, tra tutte le altre novità della Legge di bilancio 2020, anche un bel Taglio del cuneo ...

La manovra non soddisfa Renzi : "Sul Cuneo fiscale solo spiccioli" : Una lettera al Corriere della Sera per dire che la manovra così è insufficiente. Matteo Renzi scrive al quotidiano per chiedere più coraggio sulla riduzione del cuneo fiscale, perché “diminuire le tasse sul lavoro è la priorità ribadita a parole da tutti i leader politici e da tutti i commentatori economici”, ma in manovra ci sono “solo spiccioli”. Il leader di Italia Viva ...

Manovra - Renzi piccona il governo : “Per taglio del Cuneo fiscale quest’anno solo spiccioli” : In una lettera pubblicata sul Corriere della Sera il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, va all'attacco del governo sulla prossima legge di Bilancio: "Se tornassimo a spendere per beni e servizi quello che spendevamo con il nostro governo avremmo magicamente servita sul piatto una cifra per il cuneo fiscale degna di questo nome. Non gli spiccioli proposti quest’anno”.Continua a leggere

Manovra - Renzi : “Taglio del Cuneo fiscale di 3 - 4 miliardi è un pannicello caldo” : Matteo Renzi critica la scelta di proporre in Manovra solo 3,4 miliardi per ridurre il cuneo fiscale. "Un pannicello caldo", lo giudica. La replica del sottosegretario dem all'Economia Misiani: "Sbaglia. Il suo partito aveva chiesto di rimandarlo al 2021. Non siamo d'accordo. Siamo al Governo perché le tasse sui lavoratori vogliamo tagliarle. Iniziando subito, a partire da chi ne ha più bisogno".Continua a leggere

Bonomi (Assolombarda) a Conte : “Abbattimento del Cuneo fiscale da 2 miliardi di euro non serve - necessari 13-14. Stupiteci” : Abbattimento del cuneo fiscale e nuovo impulso alle infrastrutture. Sono le priorità che il presidente di Assolombarda (Confindustria), Carlo Bonomi, ha avanzato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme allo “stop dell’esperimento negativo di quota 100” e allo “espianto delle politiche del lavoro dal reddito di cittadinanza”. Sull’abbattimento del cuneo, ha detto Bonomi, “non bastano i pochi ...

"14 miliardi al Cuneo fiscale" L'agenda di Bonomi per il Paese : Quello che va bene per Confindustria, va bene per l’Italia. Il taglio della relazione di carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, è di ampio respiro. Quello della migliore tradizione dell’associazione dell’Aquilotto, in cui quando un presidente saliva sul palco dei grandi appuntamenti che scandiscono la vita associativa degli imprenditori italiani voleva dettare l’agenda Segui su affaritaliani.it

Cuneo fiscale 2020 : importo taglio e requisiti in Manovra - la guida : Cuneo fiscale 2020: importo taglio e requisiti in Manovra, la guida Cominciano a delinearsi i contorni del taglio del Cuneo fiscale, uno dei punti nevralgici della prima Legge di Bilancio del governo giallorosso. taglio Cuneo fiscale da luglio Il taglio del Cuneo fiscale – in sostanza la diminuzione del carico fiscale sullo stipendio dei dipendenti in modo che aumenti l’importo netto, quello che concretamente finisce nello loro tasche ...

Assolombarda - Bonomi : «Basta parole. Per tagliare il Cuneo fiscale servono 14 miliardi» : Il presidente di Assolombarda chiede al Governo una svolta nella politica economica. Per rilanciare la crescita senza nuovo deficit, puntando sulla riduzione del cuneo fiscale, le infrastrutture, Industria 4.0 e i giovani

Manovra - oltre duecento euro in busta paga grazie al taglio del Cuneo fiscale : Sarà prima di 230 euro e poi a partire dal 2021 di 500 la somma che prenderanno in più i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 26mila euro lordi annui con il taglio del cuneo fiscale previsto nella nota di aggiornamento al Def. Lo ha spiegato il vice ministro dell'Economia, Antonio Misani: "

Manovra - mini-taglio del Cuneo fiscale : 40 euro al mese ma solo da metà 2020 : Cinquecento euro in più al mese il prossimo anno, che diventeranno mille a regime a partire dal 2021. Il saldo finale dell'operazione cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti lo ha...

Cuneo fiscale - nel 2020 il taglio porterà 500 euro in più in busta paga : 40 euro al mese. “Dal 2021 impegno a raddoppiare” : Il taglio del Cuneo fiscale previsto dalla Nota di aggiornamento Def a partire dal prossimo anno porterà, viste le scarse risorse a disposizione, un aumento in busta paga limitato a 500 euro all’anno. Circa 40 euro su base mensile. La misura riguarderà chi ha un reddito annuo sotto i 26mila euro lordi, dunque i circa 11 milioni di beneficiari del bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi. Il calcolo, fatto questa mattina su Rai 3 dal vice ...

Cuneo fiscale - con il taglio 500 euro in più l’anno in busta paga : Il taglio al Cuneo fiscale partirà a luglio: ne beneficeranno i lavoratori con reddito annuo fino a 26mila euro; nel 2020 l’impegno aggiuntivo è valutato in 0,15 punti percentuali di Pil, circa 2,7 miliardi, che nel 2021 saliranno a 0,3 punti di Pil, pari a 5,4 miliardi. Le misure in un ddl collegato alla manovra

Manovra - stop Iva : ma è caccia a 5 miliardi. Cuneo fiscale - solo 2 - 5 per il taglio : Circa 29 miliardi in termini lordi, finanziati per la metà - più o meno 14 miliardi - con interventi su spese e entrate e per la restante parte facendo scivolare il deficit del 2020...