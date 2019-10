Stato-mafia,Berlusconi teste"assistito"

Silviosarà sentito l'11 novembre come testimone,al processo di appello sulla cosiddetta trattativa.Lo ha deciso la Corte di Assise di Appello.sarà accompagnato dai suoi legali. In qualità di testimonepotrà avvalersi della facoltà di non rispondere su circostanze che potrebbero riguardare la sua posizione. Se però decidesse di parlare, dovrà dire la verità.sarà sentito come indagato di reato connesso, in relazione alle stragi mafiose del 1993.(Di giovedì 3 ottobre 2019)