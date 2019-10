Consip | Lotti e Del Sette tra i 5 rinviati a giudizio L' ex ministro | «Dimostrerò la mia

Luca Lotti è stato rinviato a giudizio per il caso Consip - mentre è stato prosciolto l’ex carabiniere Giampaolo Scafarto : Lotti è accusato di aver rivelato a un indagato di essere intercettato dai magistrati, mentre Scafarto era sospettato di aver depistato le indagini per incastrare il padre di Matteo Renzi

Consip : Lotti - ‘mio nome in 2600 articoli - ho tentato fermare tsunami con ombrello’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “La mattina del 23 dicembre 2016 – ho letto la prima pagina del Fatto Quotidiano: il titolo d’apertura era ‘Indagato Lotti’. è così che ho scoperto di essere indagato, leggendo un giornale”. Lo scrive Luca Lottu Fb. “Non ho mai ricevuto l’avviso di garanzia, perché chiesi immediatamente di essere ascoltato dagli inquirenti. Da quella mattina sono passati oltre ...

Consip : Lotti - ‘dimostrerò mia innocenza’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Oggi, 3 ottobre 2019, il Giudice per le udienze preliminari ha deciso che dovrà esserci un processo per accertare definitivamente la verità dei fatti. Il reato di cui devo rispondere è favoreggiamento di un ‘non indagato’. Come ho fatto finora, affronterò tutto questo a testa alta. Ero e resto convinto che i processi si fanno nelle aule dei Tribunali e non sui giornali. Dimostrerò in ...

Caso Consip - Lotti e Del Sette rinviati a giudizio : L'ex ministro dello Sport, Luca Lotti, e l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, sono stati rinviati a giudizio dal gup della capitale Clementina Forleo che ha fissato l'inizio del processo al 15 gennaio prossimo. Prosciolto invece da tutte le accuse Giampaolo Scafarto, attuale assessore alla legalità a Castellammare di Stabia. Proscioglimento anche per il colonnello Alessandro Sessa. Il rinvio a giudizio è stato disposto ...

Il complotto contro la famiglia Renzi non esisteva. Quello che per bloccare le indagini sulla Centrale acquisti della pubblica amministrazione forse sì. Sono i Cinque i rinvii a giudizio decisi dal gup di Roma, Clementina Forleo sul caso Consip. A processo l'ex ministro e attuale deputato del Pd, Luca Lotti, l'ex consigliere economico di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, il ...

