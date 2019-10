Scuola : Zaia a ministro - 'Stato non riconosce valore paritarie' : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - “Magari lo Stato riconoscesse davvero che le scuole paritarie sono una risorsa per il paese, nei limiti della Costituzione. In realtà lo Stato continua a penalizzare alunni e famiglie alunni delle paritarie, costringendole a pagare due volte il servizio di istruzione, c

Scuola : Zaia a ministro - ‘Stato non riconosce valore paritarie’ : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Magari lo Stato riconoscesse davvero che le scuole paritarie sono una risorsa per il paese, nei limiti della Costituzione. In realtà lo Stato continua a penalizzare alunni e famiglie alunni delle paritarie, costringendole a pagare due volte il servizio di istruzione, con le tasse e con la retta”. Il presidente del Veneto Luca Zaia reagisce così alle affermazioni del ministro Lorenzo ...

Scuola : Zaia a ministro - ‘Stato non riconosce valore paritarie’ (2) : (AdnKronos) – ‘Al ministro che ha giurato sulla nostra Costituzione ‘ prosegue il presidente del Veneto – ricordo che l’articolo 33 afferma non solo la libertà di insegnamento e il diritto di istituire scuole e istituti di educazione non statali, ma stabilisce anche che i loro alunni devono avere un trattamento scolastico equipollente alle scuole statali. Invece, a causa di quell’inciso ‘senza ...

Autonomia : Zaia a Fioramonti - 'No alla Scuola? Prima legga proposta del Veneto' : Venezia, 26 set. (AdnKronos) - “Prima di parlare di no all’Autonomia nel settore della scuola, il Ministro Fioramonti si legga la proposta del Veneto. Evidentemente non l’ha ancora fatto”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la dichiarazione rilasciata dal Ministro dell’