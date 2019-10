Massimo Pericolo parla della sua depressione | ' Dipende da traumi passati e dalla genetica'

"Salvini è il Massimo di pericolosità democratica che si può avere nel 2019” : “Se lavoreremo bene, potremo presentarci insieme già alle regionali. È difficile, ma dobbiamo provarci. Per battere questa destra, ne vale la pena”. È questo l'orizzonte che il neoministro dei Beni artistici, culturali e del turismo, Dario Franceschini, descrive nell'intervista a la Repubblica, che alla domanda che tutti si pongono su quanto tempo potrà durare il governo, obietta: “Sarà difficile, non c'è dubbio” in particolare se il governo “si ...

Vacca critica Salmo tirando in mezzo Massimo Pericolo - FSK e 126 : 'Ha peccato d'ipocrisia' : In una recente intervista concessa al web magazine 'K of K', Vacca ha apertamente criticato alcune uscite di Salmo, che all'inizio del mese scorso avevano monopolizzato le cronache del rap web per un paio di giorni. Il rapper sardo, ormai vero e proprio punto di riferimento, non solo del rap, ma di tutto il music business italiano, aveva voluto condannare pubblicamente quei gruppi che nei loro brani, ma anche e soprattutto nei videoclip, ...