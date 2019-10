La rabbia di Hong Kong dopo lo sparo della polizia In piazza maschere di Guy Fawkes e

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Mentre per le strade diinfuriava la più violenta protesta politica da questa estate, molti manifestanti hanno adottato un nuovo simbolo: ledi Guy. Le, rese popolari dal fumetto e dal film ‘V per Vendetta’, sono state adottate da numerosi movimenti di protesta negli ultimi anni, in particolare da attivisti anonimi e Occupy Wall Street. Ma fino a ora non erano apparse nelle enormi dimostrazioni a favoredemocrazia di. La situazione è cambiata ieri quando la Cina ha celebrato 70 anni di governo del Partito Comunista con una massiccia parata militare a Pechino. I manifestanti dihanno definito le celebrazioni un ‘Giorno del dolore’ e sono scesi inin gran numero ingaggiando diversi scontri con la. Molti forum online hanno incoraggiato gli attivisti a indossaredi Guy ...

ilsestosanso : RT @Iam_cicia: Io penso ai ragazzi di Hong Kong, penso ad una Nazione che anziché proteggere quelli che rappresentano il futuro, li colpisc… - 1972book : La dittatura cinese celebra se stessa mentre a Hong Kong sfila la rabbia. I media italiani annegano nel conformismo… - Iam_cicia : Io penso ai ragazzi di Hong Kong, penso ad una Nazione che anziché proteggere quelli che rappresentano il futuro, l… -