La rassegna stampa di martedì 1 ottobre – Le prime pagine di calcio | “toh! C’è Sheva a

La rassegna stampa di lunedì 30 settembre – Zero Milan : i tifosi se ne vanno - e Giampaolo? [FOTO] : rassegna stampa – E’ il Milan il protagonista delle prime pagine di oggi. La Gazzetta dello Sport titola “Zero Milan”. Il crollo e la terza sconfitta rossonera con i tifosi che abbandonano San Siro e applaudono la Fiorentina e Ribery. La rosea si chiede che fine farà Giampaolo. Per il Corriere dello Sport “Giampaolo è all’angolo”. Tuttosport pensa già alla sfida di domenica prossima ...

La rassegna stampa di domenica 29 settembre – Le prime pagine di calcio : “Inter-Juve alla prova del 7” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono uscite le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea in prima pagina titola ‘Inter-Juve alla prova del 7′ con riferimento allo scontro scudetto della prossima settimana, sfida che si preannuncia da brividi. Nella giornata di ieri si sono disputati gli anticipi ...

La rassegna stampa di sabato 28 settembre – Giam(Burrasca) - Conte alla rovescia - le mosse della Juve [FOTO] : rassegna stampa – I quotidiani sportivi in edicola oggi, 28 settembre, si proiettano al sesto turno di campionato, ma si parla anche di calciomercato. La Gazzetta dello Sport apre con “Giamburrasca”, facendo una crasi tra l’allenatore del Milan Giampaolo e il celebre personaggio interpretato da Rita Pavone. In taglio alto si parla del mercato della Juventus, con Paratici che pensa già al futuro. I bianconeri sono ...

La rassegna stampa di venerdì 27 settembre – Le prime pagine di calcio : “Belotti rovescia il Milan” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘TuttoSport’ e ‘Corriere dello Sport’. “Belotti rovescia il Milan‘, è la prima pagina della rosea con riferimento alla partita di ieri Torino-Milan, ultimo match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A. Successo in rimonta per la squadra di ...

La rassegna stampa di giovedì 26 settembre – SanD’Ambrosio - scandalo Fifa : Cristiano Ronaldo scippato [FOTO] : rassegna stampa – Sui giornali di oggi si parla principalmente di campionato. Manca soltanto Torino-Milan perché la quinta giornata vada in archivio. Il turno infrasettimanale ha detto tanto. La Juventus è ancora in rodaggio, l’Inter non si ferma più. Roma e Lazio restano altalenanti, le neopromosse giocano bene e fanno punti. La Gazzetta dello Sport apre con “Inter di ferro”, sottolineando la grande prestazione di ...

La rassegna stampa di giovedì 26 settembre – San D’Ambrosio - scandalo Fifa : Cristiano Ronaldo scippato [FOTO] : rassegna stampa – Sui giornali di oggi si parla principalmente di campionato. Manca soltanto Torino-Milan perché la quinta giornata vada in archivio. Il turno infrasettimanale ha detto tanto. La Juventus è ancora in rodaggio, l’Inter non si ferma più. Roma e Lazio restano altalenanti, le neopromosse giocano bene e fanno punti. La Gazzetta dello Sport apre con “Inter di ferro”, sottolineando la grande prestazione di ...

La rassegna stampa del 25 settembre – Juve avanti Pjanic - due grattacieli al posto di San Siro [FOTO] : rassegna stampa – Tanta Juventus sulle prime pagine di oggi. I bianconeri hanno battuto il Brescia nell’anticipo della quinta giornata, grazie ad un autogol di Chancellor e una rete di Pjanic a ribaltare il vantaggio di Donnarumma. La Gazzetta apre con “Pjanic di volo”. In taglio alto si parla di San Siro e dei due nuovi progetti, che saranno svelati al pubblico domani. Il Corriere dello Sport titola “avanti ...

La rassegna stampa di martedì 24 settembre – Le prime pagine di calcio : “Messi-CR7 - veleno alla Scala” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “Messi-CR7, veleno alla Scala”, titola la Rosea con riferimento ai premi consegnati a Milano nella giornata di ieri, l’argentino incoronato e Cristiano Ronaldo non si presenta, la Fifa furiosa, chiama i top 11 sul palco e lo ...

La rassegna stampa di lunedì 23 settembre – Altro che Maurito! Dzeko e lode - onda rossa [FOTO] : rassegna stampa – Si parla di Serie A e Formula 1 sui quotidiani sportivi in edicola oggi, 23 settembre. La Gazzetta dello Sport scrive “La Ferrari non si ferma più: onda rossa”. Per quanto riguarda il campionato, la Rosea titola “Napoli corre con Llorente, largo alla Roma”. Si parla anche dei cori razzisti a Dalbert in Atalanta-Fiorentina. Il Corriere dello Sport mette in primo piano il Napoli titolando ...

La rassegna stampa di domenica 22 settembre : “Governa Conte” [FOTO] : La rassegna stampa di domenica 22 settembre – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi si parla, e ci mancherebbe, del derby della Madonnina. E’ Conte a battere Giampaolo ed esultare: “Governa Conte” è il titolo del Corriere dello Sport, per restare in tema con la politica. La Gazzetta dello Sport titola invece: “Inter Boom”, con l’immagine in primo piano di Conte e Lukaku ad esultare. ...

La rassegna stampa di sabato 21 settembre – Le prime pagine di calcio : “Juve grandi ritorni” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ”TuttoSport’. La rosea titola ‘trappola derby’ con riferimento alla partita di stasera Milan-Inter, partita che non ha bisogno di presentazioni. Il tecnico Giampaolo non può permettersi passi falsi dopo un inizio di stagione non ...

La rassegna stampa di venerdì 20 settembre – Chi è mister derby? Mamma mia che Zaniolo! Juvoluzione [FOTO] : rassegna stampa – Europa League, ma soprattutto Serie A sui quotidiani in edicola oggi, 20 settembre. Si torna sulle gare di ieri. La Gazzetta dello Sport scrive: “Dzeko-Zaniolo, la Roma vola”, mentre è “Rebus Lazio, che succede?”. Sulla rosea c’è il derby in primo piano con Giampaolo e Conte, imbattuti nelle stracittadine di Genova e Torino. Anche il Corriere dello Sport torna sulle partite di Europa ...

La rassegna stampa di giovedì 19 settembre – Il magone Herrera - la Dinamo fulmina la Dea [FOTO] : rassegna stampa – Sui quotidiani sportivi italiani di oggi si parla, ovviamente, di Champions League. Una buona Juventus viene rimontata dall’Atletico Madrid. Una pessima Atalanta viene asfaltata dalla Dinamo Zagabria. La Gazzetta dello Sport titola “Peccato bella Signora” e “Brutta Atalanta”. Il Corriere dello Sport gioca con il soprannome del messicano decisivo nel pareggio, titolando “Il magone ...

La rassegna stampa di mercoledì 18 settembre – Le prime pagine di calcio : “Napoleone” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivare le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. In primo piano ovviamente l’impresa del Napoli che ha vinto all’esordio in Champions League contro il Liverppol, grande prestazione per la squadra di Carlo Ancelotti con l’allenatore che ha preparato la partita in modo ...